台南災後屋損逾2萬戶修繕進度曝光 工班緊張也有溫暖故事

南市水利局現場丈量七股樹林里民眾受損屋頂。（水利局提供）

2025/08/14 23:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歷經丹娜絲、豪雨及楊柳颱風，台南市受災戶修繕進度引發關注，甚至被質疑緩慢。市府統計，全市受理屋損慰助金申請逾3萬4千戶，其中多為小面積損壞，如玻璃破裂、門窗歪斜，已多數完成修繕；受損面積超過20平方公尺的房屋約2萬戶，目前已詢問約1.9萬戶，其中1.3萬戶因自行修復、損壞非生活空間、空屋或屋主不在本地等原因無需媒合。

市府發言人田玲瑚指出，無需媒合原因包括，房屋已自行修復、受損非居住空間（倉庫使用、車庫..）、損壞不影響日常居住（如三合院僅一邊受損另一邊可居住），傳統老厝產權複雜或希望指定熟識的廠商施工等情況。

請繼續往下閱讀...

六甲區目前529戶申請慰助，媒合57戶、完工5戶（含弱勢戶3戶），另有13戶會勘後放棄。都發局人員逐戶電話訪問，多數民眾表示「已自行找到廠商」或「損壞處非生活空間，不急修理」。有位民眾看到市府到府會勘服務，感謝說：「沒想到還有這種服務，真貼心。」另一戶因下午5點半才下班，市府人員也特別配合前往。

水利局則投入七股區災後家園復建，目前收到區公所提供待媒合住戶約260戶，已媒合208戶，完成簽約18戶、完工2戶，預計再完成至少2戶簽約。部分災戶仍在比價其他廠商，尚未簽約，因此尚未有進一步發展；媒合以鐵皮屋頂修繕為主，如屋主另有需求如黑、紅磚瓦，需自行與廠商議價，補助不涵蓋額外費用。

水利局表示，施工工班與人力緊張，但仍積極協調進度。過程中也發現，不少非中低收入戶生活仍不寬裕，部分廠商基於對家鄉及居民的情感，自願免費施工或出資支援，讓受災戶感受到暖意。

市府強調，修繕需時間，雖材料供應充足，但廠商需估價並與屋主達成契約；口碑好的廠商需求大，災戶寧願多等待，供需落差及災戶情況多樣態，整體進度看似緩慢，但市府與中央正持續協助，逐步完成屋損修復工作。

傳統老屋磚瓦破損，跟一般鐵皮屋修繕不一樣，除了材料及工班人力之外，還有屋主修繕意願與需求。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法