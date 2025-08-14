德國新人跨海衝台南結婚 新娘曝超暖原因：心靈故鄉

德國新郎Martin Beck（左） 與新娘Greta Ott（右）交換婚戒。（台南市觀旅局提供）

2025/08/14 23:08

〔記者蔡文居／台南報導〕來自德國新郎Martin Beck與新娘Greta Ott，愛情長跑10多年，今天（14日）專程來台南完成終身大事。在交通部觀光署及駐德國法蘭克福辦公處的精心安排，與台南市政府盡地主之誼全力協助下，為這對新人送上最誠摯的祝福。

Greta Ott說，會選擇到台南登記結婚，源於大學時期物理教授讚許台灣的溫暖友善。她之前在德國遭逢低潮，聽父親建議來台灣散心。初到台南，熱心民眾在她迷路及搬行李時主動幫助，讓她感受到與德國截然不同的人情溫度。台南就像是「心靈故鄉」，不僅廟宇文化撫慰人心，日常交流更令人平靜。於是決定與交往10多年的男友專程跨海，來台南登記結婚圓夢。

婚禮由交通部觀光署雲管處長徐振能、台南市觀旅局專委丁玲琍證婚，為了表達祝福與歡迎，觀旅局特別代表市長黃偉哲，準備了象徵「長長久久」的「大腸包小腸+烏魚子手工皂」禮盒、溫柔療癒的頸枕，讓幸福有個靠山-魚頭君頸枕以及其他精緻好禮，由丁玲琍代表致贈，獻上最誠摯的祝賀。台南市中西區戶政事務所也全力協助，整個結婚登記流程順暢溫馨，新人感受台南滿滿的熱情。

雲管處處長徐振能、台南市觀旅局專委丁玲琍證婚。（台南市觀旅局提供）

