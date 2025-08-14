台東逾4萬戶曾陷黑暗 台電深夜冒雨搶修力拚恢復光明

台電人員在知本進行斷線修復，因為車輛無法抵達，需徒步進入。（台電提供）

2025/08/14 22:49

〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風最大14級強風，全台東縣曾停電戶數高達4萬1636戶，台電台東區處不畏風雨，全力投入搶修，為了「拚今晚午夜前全數復電」，所有人到現在還在山上不眠不休輪班工作；但難度實在太高，迄今仍有上千戶停電中，台電表示，為求民眾過正常生活，會繼續努力。

截至今傍晚5時，尚有6074戶停電，到晚上10時剩1679戶停電中，主要分布於台東市區、卑南、東河及太麻里等地，多為斷線，另有22根電桿倒斷。部分路段因路樹、招牌及坍方阻礙，增加搶修困難，縱然夜晚台東已下起大雨，數百台電人員仍在漆黑的山區，為了讓全數台東人恢復夜間光明與便利生活，搶修工班不畏艱辛、持續推進。

台電台東區處指出，全數動員226人投入第一線搶修，後續又增援至442人，如今再加162人，皆由總公司集結來自花蓮、苗栗、高雄、基隆、北北、屏東、鳳山、宜蘭共計8個區同仁支援搶修。為加速勘查並掌握災損情況，這次啟用4台無人機，協助確認位於山區及道路受阻地段線路與設備受損位置。

只是台東幅員遼闊，不少山區線路地處偏遠且道路中斷，搶修人員揹負重裝備徒步翻越滿佈倒木的陡坡，涉過泥濘濕滑土地，將脫落線路一桿桿接回；先是優先恢復火車、自來水及通信等重要公共設施，再針對大型聚落恢復供電。

在離島部分，台電表示，由於大部分電力設備已完成地下化，加上事前即派員駐島待命，兩地停電事故已全數修復，僅剩零星用戶持續搶修。蘭嶼電纜地下化計畫原定今年底完工，因提早在今年3月完成，成功降低楊柳颱風對線路設備造成的損壞和影響。

台電台東區處感謝颱風期間積極通報停電資訊的鄉親，以及持續關心搶修進度的各界代表；颱風帶來的挑戰雖大，但全體搶修人員將持續奮戰，確保每一戶盡快恢復光明，也呼籲未復電的用戶，請撥打台電1911客服專線通報，以便第一時間派員處理。

屏東台電人也前來支援。（台電提供）

直到深夜，台電人員還在山區搶修。（台電提供）

