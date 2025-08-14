為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南災屋修繕 政府媒合成功率不高原因曝

    北門區媒合廠商丈量展開修繕。（記者楊金城攝）

    北門區媒合廠商丈量展開修繕。（記者楊金城攝）

    2025/08/14 22:39

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲造成台南不少民宅屋頂被吹翻，政府調集施工廠商幫民眾修屋，但施工媒合成功率卻拉不上來，受災戶說，政府協助修繕太慢了，許多災屋早自找廠商修繕，找政府媒合的廠商也要等待備料修繕，另有災戶批評，政府媒合的廠商報價慢、簽了約也還沒來修，有些則是負擔不起修屋費用，尤其是經濟困難的邊緣戶。

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所在7月30日成立後，針對較嚴重的災屋，媒合政府的營造商出工修繕，還加碼簽約獎勵並有連工帶料的施工統一價避免遭哄抬，並要求台南市責任區17區公所逐戶媒合。

    雲嘉南災後復原前進指揮所今天（14日）修屋進度說明，投入修繕廠家有281家，登記媒合意願的有2823戶，完成簽約286戶，77戶施工，完工56戶；而申請5萬以上慰助金受災戶超過2萬戶，有意願媒合的僅1成多。南市府說，2萬戶已詢問媒合約1.9萬戶，其中1.3萬戶因自行修屋、無居住急迫、空屋、拆除、比價等因素而無媒合需求。

    在新營區土庫里的災戶，有的找好廠商自修，即使找政府廠商也仍在等備料施工，有的災屋是黑瓦、紅瓦屋頂，想找政府媒合的廠商也沒辦法，因做的是浪板屋頂，只能找民間廠商，但黑瓦、紅瓦材料就是要等。

    災民說，一般修繕費用在18萬至28萬元，嚴重的甚至花到40萬以上，因無力負擔，放棄媒合。許多公所因此找企業、慈善團體幫忙免費修災屋，特別是處境困難且不是低收、中低收入戶的邊緣戶。重災區七股三股里長黃仙立說，有些災戶認為政府媒合的營造商施工有品質，價錢公道，寧願排隊等修，有些災民澤比價觀望，降低媒合成功。

    公所執行媒合，推估大約6、7成無意願、修好和待修，已預付訂金的，難再找政府廠商；媒合的就剩約3、4成災戶；受災戶未如實申請也是一大問題，像學甲區抽查7戶，結果4戶是沒有居住事實的倉庫、置物間等建物，另3戶屋損不符標準；災區仍有許多災屋還未修繕的表相，引來批評救災不力讓第一線很無奈。

    台南媒合災屋修繕進度。（前進指揮所提供）

    台南媒合災屋修繕進度。（前進指揮所提供）

    學甲區媒合政府營造廠商施作修災屋。（記者楊金城攝）

    學甲區媒合政府營造廠商施作修災屋。（記者楊金城攝）

    新營公所和高公局媒合廠商認養弱勢戶免費修繕災屋。（公所提供）

    新營公所和高公局媒合廠商認養弱勢戶免費修繕災屋。（公所提供）

    政府媒合廠商施做浪板屋頂，如受災戶是黑瓦、紅瓦屋頂也沒辦法媒合修繕。（記者楊金城攝）

    政府媒合廠商施做浪板屋頂，如受災戶是黑瓦、紅瓦屋頂也沒辦法媒合修繕。（記者楊金城攝）

    新營土庫里災戶受損嚴重，等待媒合廠商施工。（記者楊金城攝）

    新營土庫里災戶受損嚴重，等待媒合廠商施工。（記者楊金城攝）

