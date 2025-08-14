為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    見習服務點亮醫者之路 郭家恩錄取中山醫大醫學系

    長榮中學去年無人考上醫學系，今年應屆畢業生郭家恩錄取中山醫學大學醫學系。（長榮中學提供）

    長榮中學去年無人考上醫學系，今年應屆畢業生郭家恩錄取中山醫學大學醫學系。（長榮中學提供）

    2025/08/14 21:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學分發入學放榜，長榮中學應屆畢業生郭家恩錄取中山醫學大學醫學系。去年他還在摸索方向，今年已帶著明確目標踏上醫者之路，從一次偶然的醫療見習，到積極投入志工服務，他在努力與堅持中，夢想成真。

    郭家恩回憶，高三時因好友膝關節受傷回診復健，意外獲得近距離觀察醫療現場的機會。他親眼見到醫師傾聽病患、診斷病情，並一路觀摩護理與復健過程，讓原本模糊的興趣逐漸清晰。當時同行的蔡姓同學，也考取了職能治療學系，兩人分別走向不同的醫療專業領域。

    課餘時間，他曾參與台南捐血協會志工服務，協助推廣捐血觀念與現場引導；也曾在骨科診所擔任志工，在學長陳建宏醫師指導下，近距離體驗醫病互動與醫療團隊日常運作。這些經歷讓他體會到，醫療工作承載的不僅是專業，更是責任與溫度。

    導師黃裕民表示，郭家恩原本嚮往第二類組科系，但在高三接觸醫療志工後，對醫療專業的使命感與價值深有共鳴，也因此更確定了未來方向。

    長榮中學自創校以來就與醫療有深厚淵源，源自英國傳教師馬雅各醫師在台的醫療與宣教精神。創校初期校址緊鄰醫院，師生共享醫療資源與教育理念，如今校園雖獨立發展，但這份關懷生命的精神仍深植師生心中，也為學生追求醫療志向培養沃土。

