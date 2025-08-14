成大電機普渡雙聯組錄取分數暴增 成今年大學分發亮點

去年普渡雙聯學生至美國普渡大學進行參訪交流短期課程，與普渡大學研究所學長姐交流。（圖由成大提供）

2025/08/14 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度大學分發入學已放榜，二類組電機資工依舊最搶手，但最引人矚目的，是成大電機（普渡雙聯組）錄取門檻從去年213.00飆升至225.00，暴增12級分。結合雙語教學、跨國研修與5年雙學位優勢，讓這門新興學制一舉成為頂尖考生競逐焦點。

今年台大電機錄取門檻229級分、清大電機甲227級分，平均較去年提高1至7級分。尤以成大電機（普渡雙聯組）最亮眼，大幅躍進12級分，成為一枝獨秀。

成大電機系指出，在電資領域持續熱門與國際交流機會增加的雙重刺激下，普渡雙聯組受惠於雙語課程並結合前沿科技與跨國學習資源，吸引更多優秀高中生選填，促使今年分科測驗錄取分數大幅成長，成績亮眼。

普渡雙聯學制規劃「3+1+1」模式，即大一至大三就讀成大，大四則就讀普渡大學並接續準備申請碩士班，獲普渡研究所錄取者最快5年可取得成功大學學士學位與普渡大學碩士學位。課程設計包括普渡教授來台密集授課、美國暑期課程、英語特訓與線上課程。去年暑假學生赴普渡參與短期密集課程，內容涵蓋工學院專業課程、跨文化工程師培育、英文簡報工作坊，並參訪航空太空、生醫工程系及榮譽學院，拓展跨領域合作視野。

雙聯組學生均需參加暑假到普渡大學的短期密集課程，學生不須額外繳交課程學費（由雙聯組的成大學費支付），學生則需負擔個人費用，如機票、簽證、住宿及飲食等。

成大副校長李俊璋表示，此學制可同時取得普渡學位並直升其研究所，極具吸引力。

114學年度大學考試分發放榜，成大電機普渡雙聯組，錄取分數較去年暴增12級分，成為一枝獨秀。（記者洪瑞琴攝）

