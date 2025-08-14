為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    成大電機普渡雙聯組錄取分數暴增 成今年大學分發亮點

    去年普渡雙聯學生至美國普渡大學進行參訪交流短期課程，與普渡大學研究所學長姐交流。（圖由成大提供）

    去年普渡雙聯學生至美國普渡大學進行參訪交流短期課程，與普渡大學研究所學長姐交流。（圖由成大提供）

    2025/08/14 20:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度大學分發入學已放榜，二類組電機資工依舊最搶手，但最引人矚目的，是成大電機（普渡雙聯組）錄取門檻從去年213.00飆升至225.00，暴增12級分。結合雙語教學、跨國研修與5年雙學位優勢，讓這門新興學制一舉成為頂尖考生競逐焦點。

    今年台大電機錄取門檻229級分、清大電機甲227級分，平均較去年提高1至7級分。尤以成大電機（普渡雙聯組）最亮眼，大幅躍進12級分，成為一枝獨秀。

    成大電機系指出，在電資領域持續熱門與國際交流機會增加的雙重刺激下，普渡雙聯組受惠於雙語課程並結合前沿科技與跨國學習資源，吸引更多優秀高中生選填，促使今年分科測驗錄取分數大幅成長，成績亮眼。

    普渡雙聯學制規劃「3+1+1」模式，即大一至大三就讀成大，大四則就讀普渡大學並接續準備申請碩士班，獲普渡研究所錄取者最快5年可取得成功大學學士學位與普渡大學碩士學位。課程設計包括普渡教授來台密集授課、美國暑期課程、英語特訓與線上課程。去年暑假學生赴普渡參與短期密集課程，內容涵蓋工學院專業課程、跨文化工程師培育、英文簡報工作坊，並參訪航空太空、生醫工程系及榮譽學院，拓展跨領域合作視野。

    雙聯組學生均需參加暑假到普渡大學的短期密集課程，學生不須額外繳交課程學費（由雙聯組的成大學費支付），學生則需負擔個人費用，如機票、簽證、住宿及飲食等。

    成大副校長李俊璋表示，此學制可同時取得普渡學位並直升其研究所，極具吸引力。

    114學年度大學考試分發放榜，成大電機普渡雙聯組，錄取分數較去年暴增12級分，成為一枝獨秀。（記者洪瑞琴攝）

    114學年度大學考試分發放榜，成大電機普渡雙聯組，錄取分數較去年暴增12級分，成為一枝獨秀。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播