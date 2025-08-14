我國主辦世界原住民族媒體聯盟年會 蕭美琴：原住民是台灣與世界連結橋梁

副總統蕭美琴出席「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」致詞。（記者田裕華攝）

2025/08/14 21:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國成功爭取世界原住民族媒體聯盟（WIBN）在台舉辦為期6天的年會，今進行開幕晚宴，副總統蕭美琴致詞表示，台灣透過原住民作為連結世界的橋梁，盼共同交流分享經驗，政府會繼續支持。

台灣繼2010年後，再次主辦WIBN年度盛會「2025 WIBN in Taiwan」，共匯聚了來自紐西蘭、澳洲、加拿大及挪威等4國共25位原住民族媒體高層與代表團，另外，紐西蘭毛利電視台、加拿大APTN、澳洲SBS/NITV及挪威NRK Sápmi等國際公共媒體也都與會。

副總統蕭美琴說，很高興能與大家一起慶祝，並藉由文化交流與相互理解的相關活動保護文化、保存語言。透過台灣的原住民族與世界其他原住民族建立良好關係，可作為台灣與世界連結的珍貴橋梁，政府也會繼續支持。而台灣將主辦今年世界原住民傳統運動會，除了歡迎來賓參與傳統體育項目競賽，也能體驗文化活動，感受原住民活力與特色，並彼此分享經驗。

原民會主委曾智勇致詞時提到，台灣自2008年加入WIBN以來，一直是此國際網絡的重要成員，且與世界各地的夥伴們一樣，深信「用自己的母語，說自己的故事」的力量。而媒體是文化傳承與族群認同的關鍵，原民會未來也將持續與國內外各原住民族媒體攜手合作，強化原住民族媒體的專業與能量，保障原住民族的媒體近用權。

「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，外國貴賓們大跳原住民舞蹈。（記者田裕華攝）

「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，阿美族朋友表演歌舞。（記者田裕華攝）

「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，外國貴賓們大跳原住民舞蹈。（記者田裕華攝）

副總統蕭美琴、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur出席「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」，與賓貴們合影。（記者田裕華攝）

