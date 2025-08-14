為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    我國主辦世界原住民族媒體聯盟年會 蕭美琴：原住民是台灣與世界連結橋梁

    副總統蕭美琴出席「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」致詞。（記者田裕華攝）

    副總統蕭美琴出席「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」致詞。（記者田裕華攝）

    2025/08/14 21:14

    〔記者楊綿傑／台北報導〕我國成功爭取世界原住民族媒體聯盟（WIBN）在台舉辦為期6天的年會，今進行開幕晚宴，副總統蕭美琴致詞表示，台灣透過原住民作為連結世界的橋梁，盼共同交流分享經驗，政府會繼續支持。

    台灣繼2010年後，再次主辦WIBN年度盛會「2025 WIBN in Taiwan」，共匯聚了來自紐西蘭、澳洲、加拿大及挪威等4國共25位原住民族媒體高層與代表團，另外，紐西蘭毛利電視台、加拿大APTN、澳洲SBS/NITV及挪威NRK Sápmi等國際公共媒體也都與會。

    副總統蕭美琴說，很高興能與大家一起慶祝，並藉由文化交流與相互理解的相關活動保護文化、保存語言。透過台灣的原住民族與世界其他原住民族建立良好關係，可作為台灣與世界連結的珍貴橋梁，政府也會繼續支持。而台灣將主辦今年世界原住民傳統運動會，除了歡迎來賓參與傳統體育項目競賽，也能體驗文化活動，感受原住民活力與特色，並彼此分享經驗。

    原民會主委曾智勇致詞時提到，台灣自2008年加入WIBN以來，一直是此國際網絡的重要成員，且與世界各地的夥伴們一樣，深信「用自己的母語，說自己的故事」的力量。而媒體是文化傳承與族群認同的關鍵，原民會未來也將持續與國內外各原住民族媒體攜手合作，強化原住民族媒體的專業與能量，保障原住民族的媒體近用權。

    「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，外國貴賓們大跳原住民舞蹈。（記者田裕華攝）

    「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，外國貴賓們大跳原住民舞蹈。（記者田裕華攝）

    「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，阿美族朋友表演歌舞。（記者田裕華攝）

    「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，阿美族朋友表演歌舞。（記者田裕華攝）

    「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，外國貴賓們大跳原住民舞蹈。（記者田裕華攝）

    「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」上，外國貴賓們大跳原住民舞蹈。（記者田裕華攝）

    副總統蕭美琴、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur出席「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」，與賓貴們合影。（記者田裕華攝）

    副總統蕭美琴、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur出席「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」，與賓貴們合影。（記者田裕華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播