    楊柳颱風衛星縮時雲圖一次看！ 登陸到出海3小時超迅速

    中央氣象署今天公布衛星縮時雲圖，詳細記錄真實色影像和紅外線色調強化雲圖，可見颱風結構遭受中央山脈阻擋。（圖取自氣象署臉書粉專）

    2025/08/14 20:42

    〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風從昨天（13日）下午13時登陸、下午16時出海，過程僅僅3小時超迅速。中央氣象署今天公布衛星縮時雲圖，詳細記錄真實色影像和紅外線色調強化雲圖。

    影片從8月12日上午8時8月14日上午8時，每10分鐘一張的「紅外線色調強化」雲圖。中央氣象署說明，從影片裡可以看到，楊柳颱風自台灣東南東方海面沿西北西方向移動，逐步接近台灣，風眼附近環流先掃過蘭嶼、綠島後，中心在8月13日下午13左右在台東太麻里附近登陸，隨後相當快、大約3小時過後就從台南七股附近出海了。

    氣象署說明，楊柳颱風移動非常迅速，加上登陸的位置較為偏南、避開台灣山脈最高聳的區域，整個環流結構受地形破壞有限，出海後仍維持中度颱風強度，持續朝西北西方，到當天晚間23時接近中國近岸時才逐漸減弱為輕度颱風，並於14日凌晨登陸中國福建。

    氣象署說明，從衛星動畫可以看到，去年的山陀兒颱風、今年的丹娜絲颱風登陸台灣後結構明顯被地形破壞、在陸地上就逐漸「魂飛魄散」，但楊柳颱風卻是另一種截然不同的型態。

    氣象署說明，從科學上來說，每個颱風都有獨一無二的特性，會受到當下大氣背景環境、路徑移速、本身結構強度、地形等種種因素及它們之間的交互作用，而產生不同的變化。

