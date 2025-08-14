為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    好康來了！農糧署明起全聯等通路設平價專區 高麗菜90元有找

    農糧署15日起在全台全聯、大全聯、愛買等通路設置平價高麗菜專區外，全台全聯通路還加碼平價蔬菜專區。（農糧署提供）

    農糧署15日起在全台全聯、大全聯、愛買等通路設置平價高麗菜專區外，全台全聯通路還加碼平價蔬菜專區。（農糧署提供）

    2025/08/14 20:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕接連風災又遇連日豪雨，南部蔬菜產區受創嚴重，目前還在復耕階段，菜價更是非常「高貴」，農業部農糧署今（14日）表示，將自明日起在全台的全聯、大全聯、愛買超市量販通路推平價高麗菜專區，一顆高麗菜90元有找，全聯更加碼平價蔬菜專區，牛番茄2顆只要58元就能入手。

    受風災和連日豪雨影響，蔬菜產區受損，農糧署輔導農民團體擴大蔬菜優惠措施，除全聯外，明起也在大全聯、愛買等通路也設置平價高麗菜專區，一顆不到90元就可入手，更加碼在全台全聯門市設置平價蔬菜優惠區，胡蘿蔔2條58元、國產馬鈴薯3粒39元、牛心番茄2粒58元、貝貝南瓜69元、進口洋蔥2粒32元、進口蘿蔔35元，多項蔬菜供民眾選購。

    農糧署表示，已釋出冷藏蔬菜供應台北果菜批發市場，自7月18日以來，已調節釋出高麗菜及結球白菜等冷藏蔬菜達1270公噸。

    農糧署指出，楊柳颱風的降雨主要集中在台南以南，國內主要葉菜類產區為桃園、彰化、雲林、嘉義，相關產區受本次風災影響不大，空心菜等短期葉菜類預計8月下旬後就可陸續採收上市，供應量價將會逐步恢復穩定。

