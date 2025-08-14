桃園冷飲節8/23、24藝文廣場登場 120家人氣品牌讓你喝個夠

桃園市政府將於23、24日在桃園藝文廣場舉行「桃園冷飲節」，屆時現場超過120家人氣品牌現身。（記者謝武雄攝）

2025/08/14 20:29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府將於23、24日下午4點至10點在桃園藝文廣場舉行第一屆「桃園冷飲節」，經濟發展局今舉行宣傳記者會，局長張誠說，屆時現場將有超過120家人氣品牌現身，從手搖飲、風格下酒菜到甜點，現場更有異國美食啤酒區，包括法國、澳洲、日本、德國等異國飲品與精釀啤酒，讓炎炎盛夏清涼一下。

他說，現場打造3米巨型扭蛋機，民眾消費滿300元，即可轉出驚喜好禮，包含限定Don Don Donki聯名保冷袋、可口可樂喬亞咖啡、黑松百年紀念瓶、金車波爾、茶韻、大溪老茶廠、乖乖等近百項好禮，活動期間還邀請創意兒童劇團、驚奇特技秀與音樂互動表演；另當天消費滿600元便能參加抽獎活動，獎項包含桃園-首爾五天四夜雙人遊自由行機票、探索星號基隆-石垣島郵輪券，還有電動機車、家電等。

請繼續往下閱讀...

現場結合了在地小農與創意冷飲，打造「小農好桃飲」專區，包含前進巴黎奧運的佳麗果物推出的「辣果茶」、台灣第一味TEATOP限量發售「夏戀蜜桃」、HOME ICE綿綿冰及憋氣檸檬，同步推出甜桃凍飲及桃心冰淇淋、奉茗堂特別與桃園青農及恆器製酒跨界推出「紅玉地瓜燒酒」精彩可期。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法