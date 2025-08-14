滿地落果僅測出8級風不理賠 黃建賓：農業部應協調風力保險爭議

颱風造成釋迦落果成堆、果樹折枝，損害嚴重。（民眾提供）

2025/08/14 20:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東釋迦高經濟價值，許多農民投保，其中不少人加入「風力保險」一項，理賠依風力而異，東河鄉有農民被測出8級風不理賠，文旦卻落滿地，直呼「數據正確嗎？」台東地區還有釋迦農在田中收到14級風通知，測出卻是11級，懷疑「儀器莫非放防風林內？」爭議也牽扯到龐大的理賠。

此類保險是因近年釋迦收穫時屢遭天災，農業部協調農會與保險公司供農友加入，「風力保險」理賠金額依月份、風力而不同。台東張姓農民手中的保險辦法，理賠以最大陣風10級為界，7月時10級才理賠2%，8月則到20%，但農民說，「到底真正的標準是什麼？」

農民表示，自己在田中收到國家警報，稱自己所在地有14級風，需立即避難，「14級風理賠45%，結果最靠近自己的氣象站觀測儀卻測出11級、僅賠20%，金額差太大」。之後農民發現，儀器似乎擺在知本海邊的防風林內，認為相關單位需協助釐清。

立委黃建賓指出，接獲東河鄉農民陳情，接到縣府提供全縣各地風力數據「也覺得看起來怪怪的」，東河鄉分「洞內」、「洞外」，但災情都十分嚴重，未料洞內水果落滿地才測到8級風、不理賠。

黃建賓說，爭議本就有，先前詢問時，相關單位都稱「參考中央氣象局資料」，東河測到8級風、不理賠，但明明都落果、風又很大，附近測到11到12級，已到理賠標準，也難怪民眾會質疑「是不是儀器沒矯正？」因此今日將再請農業部出面協調。

農民表示，自己在田中收到14級強陣風國家警報，最靠近自己的氣象站觀測儀卻測出11級，理賠金額差很大。（民眾提供）

