    首頁　>　生活

    泡麵加「1神物」秒變一蘭！網激推：特好吃

    網友分享，只要在蔥燒牛肉麵中加入「奶球」，就會讓泡麵升級成一蘭拉麵。示意圖。（資料照）

    2025/08/14 21:13

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣泡麵種類相當多元，多款泡麵也屢屢登上「全球最強泡麵」排行，更有不少人研發出自己的獨門吃法。就有網友分享，只要在蔥燒牛肉麵中加入「奶球」，就會讓泡麵升級成一蘭拉麵，引發網路討論。

    一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」分享，只要在統一蔥燒牛肉麵中加入一顆奶球，味道竟會大幅升級，香濃滑順的湯底味道，甚至逼近日本連鎖拉麵品牌「一蘭拉麵」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「阿基師也教過加奶粉增風味」、「這就跟麻辣鴨血一樣加一顆奶球絕配」、「雖然不健康但真的特好吃」、「奶粉或鮮奶 可以有豚骨湯的感覺 再放上味增可以更濃一點」、「加起司也很棒」、「味道是不錯，可以用奶粉替代奶精，但我能肯定的是，不是一蘭的味道」。

    也有網友分享，「剝顆皮蛋丟下去拌兩下」、「加豆漿還比較健康」、「泡麵加五星上醬也很經典」、「加莎莎亞就變成南洋口味，加咖哩泡菜都行，也可以加臭豆腐，泡麵的調味粉沒有用完不要丟，可以加在白飯裡很美味喔」、「我煮海鮮麵都會加乳瑪琳」。

