日頭赤炎炎!週五高溫飆35度 紫外線指數爆表

氣象署指出，週五晴朗炎熱。（資料照）

2025/08/14 21:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（15日）各地天氣穩定，高溫上看35度，近中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週五各地晴朗炎熱，但偏東風會帶來些水氣，基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時仍有局部短暫陣雨，而午後在苗栗以南地區及其他山區，有局部短暫雷陣雨，不過整體降雨範圍較小也較短暫。

氣溫方面，東半部高溫約30至32度，西半部普遍可以來到33至35度，尤其北部局部及南部近山區溫度會再更高一些，感受高溫炎熱。

離島天氣，澎湖、金門、馬祖為晴時多雲；澎湖氣溫26至32度，金門26至33度，馬祖27至31度。

天氣風險公司指出，各地天氣穩定，陽光露臉，氣溫回升，大台北地區及西半部內陸地區，受東風沉降作用影響，有36度或以上高溫出現，請大家多做好防曬準備，外出在外或戶外工作者請多補充水分，並適時休息。

紫外線指數部分，各縣市皆達過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，15日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週五東半部高溫約30至32度，西半部普遍可以來到33至35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五各縣市皆達過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週五宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

