陳金德視察下營災屋修繕 農水署媒合廠商為弱勢戶免費修屋

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德（左四）今天下午到下營區關心弱勢受災戶房舍修繕情形，並為施工團隊打氣。（農水署提供）

2025/08/14 20:18

〔記者楊金城／台南報導〕農業部農田水利署負責協助台南市下營區受災戶房屋修繕，在農水署和公所媒合下，由政府的營造廠商幫災戶施工修繕外，並免費為弱勢災民修繕房屋。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德今天（14日）下午偕同副指揮官李怡德及農業部次長黃昭欽到下營區關心弱勢受災戶房舍修繕情形，並為施工團隊打氣。他強調，將力求在最短時間內完成修繕，降低居民生活不便。

農水署署長蔡昇甫、下營區長李宗翰陪同陳金德關心下營區紅甲里顏姓災戶，蔡昇甫說，災後由農水署與公所、廠商組成專業團隊勘查這戶弱勢戶，看到屋頂遭掀翻，居住困難，令人心疼，因受災戶並是中低收入戶，無力支付修繕費用，只能暫時用帆布蓋在破損房舍上，勉強生活，更加令人心疼，農水署媒合瀚尊營造會勘時，瀚尊營造立即主動表示願意免費幫忙修屋，備妥高階隔熱浪板等建材後，旋即在今天開工修繕，關懷弱勢不能等。

陳金德表示，低收入、中低收入戶雖有政府資源修繕，但社會各界的愛心與企業參與，能讓災後復原更有效率，感謝施工的廠商，並鼓勵更多企業投入災區修繕及拆除行動。

瀚尊營造董事長蔡孟達表示：「能夠參與認養弱勢受災戶房舍修繕，為社會盡一點心力，感到很榮幸」。

陳金德表示，為了加速協助災屋修繕，農業部不僅逐戶成立LINE群組，專人進行媒合、報價、議約及簽約，以加速修繕進度；同時研究修正內部採購契約範本，將參與本次災區房屋修繕的廠商造冊，未來參與部內最有利標或技術服務採購，可加計總分，藉此提高廠商參與意願。

下營公所說，下營區申請20平方公尺以上慰助金的有1063戶，農水署有15家廠商出動工班，安排媒合受災戶與修繕廠商洽談有183戶，其中已簽約14戶，施工中1戶，已完工有4戶。

