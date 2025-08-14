為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳掃過 全台農損3.5億 台東釋迦最慘

    楊柳颱風導致全台農損超過3億元，主要受損作物為釋迦。（資料照）

    2025/08/14 19:28

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳已遠離台灣，農業部彙整各縣市查報資料，截至今（14日）下午5時，國內農損金額約3億5540萬元，主要受損的是釋迦；計入7月丹娜絲風災與連續豪雨，迄今累積農損已超過41億元。

    7月起接連颱風、豪雨，近日又遇中颱楊柳，即使從登陸到離開不到6小時，仍造成農損，農業部統計顯示，目前楊柳風災導致國內的農業損失約3億5540萬元，受損最嚴重的作物為台東的釋迦，受損金額約1億9898萬元 ，自7月迄今各風災與連續降雨，全台農損則已超過41億4000萬元。

    農金署檢視農業保險氣象參數型保單，其中釋迦、柚子、棗子、柑橘、蓮霧、木瓜6項氣象參數型保單達到理賠標準，估算有2510位農民符合理賠條件，金額約1.9億元，其中投保釋迦的1343位農民可獲得理賠1.7億元，柚子保險有780位農民可獲理賠1308萬元，自丹娜絲風災與連續豪雨迄今的農業保險理賠金額已累積達2.1億元；農金署副署長周妙芳表示，在保險期間、約定保險的金額內，理賠不會只以一次為限，如柚、棗、柑橘、蓮霧、木瓜等農業保險已啟動第二次理賠。

