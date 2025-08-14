為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    月眉土資場將復工 謝國樑：每天不得超過80輛進場、限離峰時段

    停工5年多的基隆月眉土資場將復工，基隆市長謝國樑說，市府將嚴格把關，初期，限制上下班尖峰時段不得行駛，每日80車次以下。（記者俞肇福攝）

    2025/08/14 19:00

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市月眉土資場2019年11月因大雨造成土資場場區南側土石溢流，市府勒令停業，業者雖改善整備，並在2022年底獲得市府許可恢復營運計畫，但是地方對於空氣污染、噪音及交通安全還有不同聲音，基市府7月在暖江橋頭已啟用科技執法設備取締違規。基隆市議員今天到場考察，要求市府做好安全監控、防污。基隆市長謝國樑說，市府將嚴格把關，初期，限制上下班尖峰時段不得行駛，每日80車次以下。

    基隆市議會今天前往月眉土資場考察，市府說明管控計畫，業者也表明有誠意，依各項管制程序才會復工。議員陳冠羽說，未來監測、管理資訊要透明公開，尤其尖峰上班時間要管制，不能造成民眾的影響。

    基隆市都市發展處處長謝孝昆說，恢復營運初期每日平均80車次以下，後續需經市府管制會議同意後，才可調升，監督委員會由都發處負責，車流會和上下班時段錯開，未來監測資訊會透明公開，由於道路、橋梁都會監測，砂石車進出載運內容物都有監視器掌控。工務處長簡翊哲表示，重車可行駛暖江橋，會有即時監控儀器，每5分鐘傳送1次，安全性隨時掌握。

    謝國樑說，一天先管控80車次，在離峰時段進出，早上要避開上班塞車時間。他贊成訂出自治條例更周全、有效來處理，如果違反載運規範，最重可勒令停業。

    基隆市議長童子瑋表示，針對月眉土資場車輛進出引發的交通安全疑慮，請市府協調業者調整改善、監控，針對路面破損、揚塵、污水污染、噪音等，請市府加強稽查，減輕對周邊交通影響及保障民眾安全。

