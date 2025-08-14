曹祐齊領軍開球 伊甸樂樂棒球賽點燃280選手夢想

曹祐齊賽前送上簽名帽，為身障球員加油。（伊甸基金會提供）

2025/08/14 19:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕伊甸基金會今（14）日在台中中興大學體育館舉辦第2屆小作所樂樂棒球友誼賽，19家伊甸全台小作所與日間照顧中心280位身心障礙者，組成14支隊伍競賽，中華職棒味全龍球星曹祐齊到場帶領球員宣誓開場，並指導球員打擊，球員彼此吶喊、加油，場面熱血。

曹祐齊表示，很榮幸受邀出席，有機會認識一群跟自己一樣熱愛棒球的朋友一起打球，享受場上的每一刻，伊甸球員在場上不放棄的精神，讓人非常感動，每個人都可以是場上的MVP，自己也受到很大的激勵鼓舞。

請繼續往下閱讀...

場上球員球員輪流揮擊，以球的落點計分，在場上雖互相較勁，也不忘為對方吶喊，場面熱血，地主隊「台中樂晴小作所」的小曹在場上奮力是揮擊，終於一圓棒球夢。

小曹的夢想就是「棒球」，得知有樂樂棒球比賽後，便與老師討論，將「參加比賽」設為重要目標，積極利用跑步機鍛鍊體能、複習規則，不錯過任何一次健康維護課程，體能和球技進步神速，成功從替補選手晉升為先發，在比賽中用流暢的打擊與精彩的守備，站上球場圓夢。

樂愛小作所青年的安安，首次參加樂樂棒球比賽，20歲的他在去年10月加入小作所，原本對樂樂棒球沒興趣，在老師鼓勵與隊友陪伴下，球技一天天進步，為了表現更好，自己去買護膝、止滑鞋，全副武裝上場，揮出完美打擊，贏得掌聲，充滿自信與熱情。

伊甸基金會表示，不同於一般棒球比賽，樂樂棒球的玩法及規則，非常適合身心障礙者，基金會透過課程安排，請教練指導學員，以深入淺教學球賽進行，並招募志工擔任陪練員，讓學員感受運動樂趣，培養運動習慣，維持身體健康。

伊甸指出，成立超過43年來透過多元服務支持身心障礙者，以溫柔同理的陪伴、生活自立的支持、技能培訓的機會，打造友善不歧視的環境，陪伴障礙者走出家門，享有各式休閒活動，有機會發揮所長和優勢。

曹祐齊（右2）開場擊球。（伊甸基金會提供）

味全龍龍將曹祐齊指導學員揮擊技巧。（伊甸基金會提供）

台中樂晴小作所的小曹在場上奮力是揮擊，一圓棒球夢。（伊甸基金會提供）

伊甸小作所與日間照顧中心280位身心障礙者，組成14支隊伍競賽。（伊甸基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法