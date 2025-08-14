為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林校長會議分享工作哲學 韓國瑜：堅守本心不被外界左右

    立法院長韓國瑜今（14日）出席雲林114學年度校長會議，以其擔任立法院長參透「心」字奧秘與校長分享；他強調，堅守本心的初衷「以民為本」。（記者黃淑莉攝）

    立法院長韓國瑜今（14日）出席雲林114學年度校長會議，以其擔任立法院長參透「心」字奧秘與校長分享；他強調，堅守本心的初衷「以民為本」。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/14 19:51

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣114學年度國中小校長會議今（14）日在土庫教師研習中心辦理，邀請立法院長韓國瑜與校長們分享人生經驗。對於科技產品快速推陳出新，教育人員面臨更多挑戰，韓國瑜以其擔任立法院長參透「心」字奧秘與校長分享；他強調，堅守本心的初衷「以民為本」。

    韓國瑜指出，當立法院長前3個月會跟民進黨總召柯建銘吵架，國民黨也有人會給他排頭，白的黃國昌是一夫當關萬夫莫敵，3個政黨的總召把他的精氣神全耗掉，立法院每天都在吵，他絞盡腦汁，才體會佛祖說的「心」是一切、代表宇宙萬物的奧秘，重點在心字最裡面那一點，代表本心，外面那一點則是外界干擾和壓力。

    韓國瑜說，維持本心，不被人左右，他就是抱持這樣的心態在立法院工作，所以大家看到他坐在主席台上八風吹不動、心如明鏡。

    韓國瑜表示，當前教育環境隨時代、科技快速進步，科技產品推陳出新，與下一代孩子是否能順利溝通，尤其在解惑上會面臨更多挑戰，校長們也會飽受各方壓力，會有低潮、沮喪，這個時候可以思考一下，不要喪失本我，堅持理想、信念和熱情，希望校長們在辦教育都能平安、春風化雨，讓下一代得到心靈上成長、知識上的躍進。

    邀請韓國瑜與校長們分享人生經驗及交流。（記者黃淑莉攝）

    邀請韓國瑜與校長們分享人生經驗及交流。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府邀請立法院長韓國瑜座談分享經驗。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府邀請立法院長韓國瑜座談分享經驗。（記者黃淑莉攝）

