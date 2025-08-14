「楊柳」颱風滯留澎湖機場 候補旅客下午4時全部疏運完畢

澎湖機場14日甫開場，一度湧入近600位旅客。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕受到楊柳颱風來襲影響，澎湖海空運中斷，昨（13）日成為孤島，今（14）日澎湖機場甫開場，就湧入近600位候補旅客，下午4時所有候補旅客全部疏運完畢。相對空運旅客急著出境，嘉義布袋至澎湖馬公「藍色公路」，今日湧入1988人入境，多是抵澎參加菊島少棒盃邀請賽的小朋友。

立委楊曜根據陳光復縣長公布的滯留旅客5000人數據，13日雖然放颱風假，但楊曜提早協調民航局與2家航空公司（華信、立榮）加開6班今天澎湖往台灣本島的航班。這次颱風過後的疏運非常順利，下午4時在澎湖機場候補機位的民眾均已疏運完畢。

至於澎湖縣長陳光復提供的滯留澎湖旅客人數，是澎湖縣12日下午召開「楊柳」颱風整備會議提出，澎湖縣對外海運、空運13日全面停航，據統計，約5000位旅客滞留，陳光復指示旅遊處颱風過後，全力協助疏運。

澎湖縣政府統計數據5000人，與澎湖航空站單日運量3433人不同，主要是海運部份，但楊曜擔心海運旅客也會轉搭空運返鄉，因此以澎湖縣長陳光復公布的數據為主，協調民航局及2家航空公司加班運輸，在天時、地利及人和條件配合下，成功提前公布協調加班機時刻表，讓滯留澎湖遊客提早訂位，有效完成疏運任務，加上海運也在下午陸續開航，再次完成不可能任務。

