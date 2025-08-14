為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北永安大橋上橋匝道逢雨必淹 顏蔚慈：泥沙堵死側溝疑20年未清

    新北市蘆洲區蘆洲環堤大道往永安大橋的上橋匝道，逢雨就積水，市議員顏蔚慈接獲民眾陳情後調查，發現排水側溝已被泥沙填平。（顏蔚慈提供）

    2025/08/14 18:42

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲區蘆洲環堤大道往永安大橋的上橋匝道，逢雨就積水，市議員顏蔚慈接獲民眾陳情後調查，發現排水側溝已被泥沙填平，顏蔚慈質疑，沒有專職單位負責橋樑側溝清淤，而永安大橋的側溝疑似已長達20年沒清過。記者詢問新北市養護工程處回應，截至出稿前尚未提供。

    顏蔚慈說，蘆洲民眾反應，蘆洲環堤大道往永安大橋上橋匝道逢雨必淹，車輛駛過激起水花，對機車道騎士而言相當危險，她前往查看，發現上橋匝道的排水側溝已被泥沙徹底堵塞，喪失排水功能，且不僅沒有專責單位負責，永安大橋的側溝竟20年沒清過，緊急請清潔隊處理，30公尺側溝清出數十包淤泥，連清潔隊弟兄都傻眼。

    顏蔚慈批評，事關用路人安全，尤其三重、蘆洲區對外交通都仰賴橋樑通行，此為嚴重行政怠惰，橋樑側溝清淤恐淪為三不管地帶，她也質疑永安大橋不是個案，要求市府全面檢視橋樑維護權責、責成主管機關定期落實維護與巡查，無論是橋樑結構安全、路匝設計、標線標誌、鋪面、側溝清潔，都應有專責單位負責。

    清潔隊在30公尺側溝清出數十包淤泥，連清潔隊弟兄都傻眼。（顏蔚慈提供）

    新北市蘆洲區蘆洲環堤大道往永安大橋的上橋匝道，逢雨就積水，市議員顏蔚慈接獲民眾陳情後調查，發現排水側溝已被泥沙填平。（顏蔚慈提供）

