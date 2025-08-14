為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風豪雨損中橫 洛韶至西寶限重3.5噸以下通行

    台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段落石坍方，工程人員清空後，發現路基缺口。（公路局提供）

    台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段落石坍方，工程人員清空後，發現路基缺口。（公路局提供）

    2025/08/14 18:21

    〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風強降雨造成台八線中橫公路有邊坡坍方災情，公路局東區養護工程分局指出，155.8公里處薛家場路段上邊坡坍方落石，工務段人員今天清理後，發現出現一段約20公尺長的路基缺口，因此決定中橫洛韶至西寶、152公里至159公里處限重3.5公噸以下的車輛通行。

    公路局東區養護工程分局指出，中橫公路175.4公里處靳珩隧道西口，昨天午後因持續降雨出現水瀑，且挾帶大量落石，造成雙向交通受阻，公路局太魯閣工務段人員及機具進駐待命，直到雨勢趨緩、邊坡穩定後，今天一早才搶通；工務人員隨後在155.8公里處、薛家場路段又現路基缺口，立即調運混凝土塊狀護欄到現場布設。

    太魯閣工務段指出，為免路基災害持續擴大，今天中午12點起，中橫洛韶至西寶、152公里至159公里處限重3.5公噸以下的車輛通行。因中橫沿線有多處災修工區，天祥至太魯閣（167.7公里至184.5公里）路段恢復原有日間5時段放行，其餘路段有不同的交管措施，原則上配合遠端及相鄰工區管制、放行時間，約1小時放行一次，盡量避免用路人沿途長時間停等，呼籲民眾上路前到官網查詢確認放行時間。

    台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段出現路基缺口，今天起限重3.5公噸以下車輛通行。（公路局提供）

    台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段出現路基缺口，今天起限重3.5公噸以下車輛通行。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播