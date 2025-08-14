楊柳颱風豪雨損中橫 洛韶至西寶限重3.5噸以下通行

台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段落石坍方，工程人員清空後，發現路基缺口。（公路局提供）

2025/08/14 18:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風強降雨造成台八線中橫公路有邊坡坍方災情，公路局東區養護工程分局指出，155.8公里處薛家場路段上邊坡坍方落石，工務段人員今天清理後，發現出現一段約20公尺長的路基缺口，因此決定中橫洛韶至西寶、152公里至159公里處限重3.5公噸以下的車輛通行。

公路局東區養護工程分局指出，中橫公路175.4公里處靳珩隧道西口，昨天午後因持續降雨出現水瀑，且挾帶大量落石，造成雙向交通受阻，公路局太魯閣工務段人員及機具進駐待命，直到雨勢趨緩、邊坡穩定後，今天一早才搶通；工務人員隨後在155.8公里處、薛家場路段又現路基缺口，立即調運混凝土塊狀護欄到現場布設。

請繼續往下閱讀...

太魯閣工務段指出，為免路基災害持續擴大，今天中午12點起，中橫洛韶至西寶、152公里至159公里處限重3.5公噸以下的車輛通行。因中橫沿線有多處災修工區，天祥至太魯閣（167.7公里至184.5公里）路段恢復原有日間5時段放行，其餘路段有不同的交管措施，原則上配合遠端及相鄰工區管制、放行時間，約1小時放行一次，盡量避免用路人沿途長時間停等，呼籲民眾上路前到官網查詢確認放行時間。

台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段出現路基缺口，今天起限重3.5公噸以下車輛通行。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法