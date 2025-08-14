為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳重創 不分藍綠要求台東農產全品項補助、主要受災作物救助免現勘

    楊柳颱風過境，台東縣釋迦園落果嚴重。（黃建賓服務團隊提供）

    楊柳颱風過境，台東縣釋迦園落果嚴重。（黃建賓服務團隊提供）

    2025/08/14 18:27

    〔記者劉人瑋／台東報導〕因楊柳颱風過境導致台東受創嚴重，藍綠立委各提出政策，綠營立委陳瑩、莊瑞雄昨以立院黨團協商「丹娜絲颱風災後復原條例」，要求楊柳颱風準用並得納入獲通過。藍營立委黃建賓則表示，已向農業部爭取公告台東縣為全品項天然災害現金救助及低利貸款地區，並得免現勘。

    楊柳颱風後農損嚴重，其中香蕉、釋迦、文旦、臍橙受損嚴重，農產品冷鏈集貨廠的屋頂及鐵門設備嚴重毀損，停電戶數一度超過3萬戶。

    陳瑩、莊瑞雄昨（13日）於立法院黨團協商「丹娜絲颱風災後復原條例」，要求「針對由台東登陸的楊柳颱風，災後各項重建與復原工作，準用並得納入此次條例」。陳瑩表示，經協商後，改以「附帶決議」方式，一併三讀通過；希望盡速協助台東鄉親度過災後復原，讓公共建設、農業與民生服務盡快恢復正常。

    莊瑞雄強調，台東做為農業與漁業重鎮，災後復原需特別關注農漁民的生計保障，將積極推動中央政府針對受災農漁民提供低利貸款與補償機制，並協助重建農漁業基礎設施，確保台東的經濟命脈能夠快速恢復，降低災民損失，且依「農業天然災害救助辦法」，台東縣鳳梨釋迦、大目釋迦、香蕉、番石榴、文旦等主要作物，多數種植區域均受損，在不同土壤與環境條件下呈現一致的損害情形，已符合免現勘的普遍性與一致性標準，並建議將酪梨納入免現勘名單；考量東部地區作物種類繁多，為避免掛一漏萬，應依往例採取「全品項」公告補助。

    黃建賓今前往各地勘災，他表示，已向農業部爭取公告台東縣為全品項天然災害現金救助及低利貸款地區，並得免現勘；中央必須比照先前丹娜絲颱風公告台南市、嘉義縣全品項農損救助的做法，盡速公告台東縣為楊柳颱風農業全品項天然災害現金救助及低利貸款地區，並得免現勘，協助農友渡過難關，後續也會持續向中央爭取災後重建特別預算，幫助台東縣盡速從災後復原，加強防災韌性。

    黃建賓也提到，許多釋迦農民朋友反映，明明農損相當嚴重，但風力測站測得風速落差相當大，可能影響到保險理賠，他已立即要求農業部必須與保險公司共同研議，檢討風速測站位置及標準，從寬認定以確保農民權益。

    綠營立委與農政單位前往現勘。（陳瑩服務團隊提供）

    綠營立委與農政單位前往現勘。（陳瑩服務團隊提供）

    立委黃建賓勘災。（黃建賓服務團隊提供）

    立委黃建賓勘災。（黃建賓服務團隊提供）

