八掌溪河床驚見百公尺「垃圾帶」 水利署揭來源

嘉義縣市交界的永欽一號橋下八掌溪河床，豪雨後露出大量垃圾。（記者王善嬿攝）

2025/08/14 18:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕0728西南氣流、楊柳颱風帶來強風豪雨，嘉義縣市交界八掌溪河床經連日豪雨沖刷，裸露出一條長逾數百公尺「垃圾帶」，一包包垃圾佈滿河床沙洲，污染河川環境。經濟部水利署第五河川分署副分署長李俊霖表示，因垃圾數量龐大，將與嘉義縣、市政府研議後續處理方式。

一名網友近日發現縣市交界永欽一號橋的八掌溪南岸沙洲垃圾裸露，在「脆」社群媒體發布照片，貼文發問「為什麼嘉義市焚化爐旁邊的八掌溪溪床沙洲，露出滿滿的、一包一包的垃圾，這邊的流域以前是垃圾掩埋場嗎？」吸引「脆友」議論，有網友回應「這民國80幾年埋的」、「台北淡水河跟大漢溪也是埋一堆，處理費用太高昂，到現在很難解決」、「最近的颱風真是照妖鏡」。

請繼續往下閱讀...

水上鄉義興村長陳美英說，該區八掌溪附近少有人住、無人種植農作，村民往返看到垃圾污染環境、有礙觀瞻，希望相關單位以疏濬方式清除垃圾。

李俊霖說，該八掌溪河段緊鄰早期嘉市湖內里垃圾場，研判垃圾可能是0728豪雨期間沖刷後露出，由於垃圾量體龐大，將盡速與嘉義縣、市政府合作研議後續處理。

嘉義縣環保局說，8月4日接獲民眾反映，經派員稽查該處為八掌溪行水區，近日因常有大雨且高低落差大，8月6日已發函請權責管理單位五河分署儘速清理改善，後續請稽查隊調查。

嘉義市環保局則表示，河川地上物質尚須進一步了解。

八掌溪在颱風豪雨過後出現「垃圾帶」，綿延數百公尺長。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法