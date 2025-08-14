巧克力大稽查！食藥署揪7商品不純 1業者用過期原料照賣

嘉義市枯麻熊巧克力工坊更被抓到使用過期4個月的「初榨可可脂」原料。（食藥署提供）

2025/08/14 18:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（14日）公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案」結果，其中台北市擇食股份有限公司有7款標示為「巧克力」的產品，成分裡卻沒有規定必須含有的可可成分或乳成分，嘉義市枯麻熊巧克力工坊更被抓到使用過期4個月的「初榨可可脂」原料，且部分已製成產品售出。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，這波專案與地方衛生局合作，共查核185件巧克力產品標示，發現2家業者、24件產品不符規定，另有1家使用逾期原料。枯麻熊巧克力工坊的過期可可脂保存期限是去年12月，今年4月被稽查時仍在使用，製成的產品已售出3盒，開罰6萬元。

至於擇食公司的違規商品，包括「台灣特色茶巧克力-黑后葡萄酒」、「台灣特色茶巧克力-紅玉紅茶」、「台灣特色茶巧克力-高山烏龍」、「台灣特色茶巧克力-奇種烏龍」、「台灣特色茶巧克力-紅烏龍鳳梨」及兩款八茶組禮盒。這7款產品雖然在名稱上打著「巧克力」，但配方中沒有非脂可可固形物或牛乳固形物，不符合「巧克力品名及標示規定」，依「食安法」第28條裁罰4萬元。

魏任廷強調，若巧克力中的可可含量未達規定標準，名稱就不能標為「巧克力」。此次稽查共檢查28家業者，除個別登錄資料不全、食品良好衛生規範（GHP）或定型化契約不完善外，抽驗的22件巧克力原料、14件可可豆、2件植物性油脂與21件成品，檢驗結果均合格或複查合格。

食藥署也呼籲，業者應落實自主管理，確保產品符合「食安法」；若GHP不合規或存放逾期食品，最高可罰2億元；標示不符最高可罰400萬元。

台北市擇食股份有限公司有7款標示為「巧克力」的產品成分不符規定。（食藥署提供）

