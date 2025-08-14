二級保育類蜂鷹「搭錯車」 台鐵員工勇敢救援、汐止野放

有基隆民眾今（14）日上午搭乘台鐵外出，列車行經百福站附近時，忽然有一隻老鷹誤闖車廂，事後被車長與乘客合力捕獲。（社群平台Threads網友「raymond19980307」授權提供，本報合成）

2025/08/14 18:12

〔記者俞肇福／綜合報導〕台鐵電聯車14日上午8時許，在基隆市百福車站突然來了「不速之客」，有一隻老鷹在電聯車關門前的最後一秒急速衝入車廂，一頭撞到柱子後，就倒在車廂地板上；後來在新北市汐止火車站時，才由列車上台鐵員工將老鷹移送給台鐵站方人員成功野放。有乘客用手機拍下過程後上傳，引來民眾在網路上熱議。

基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）所長陳柏廷表示，他看了影片，研判應該是二級保育類動物「蜂鷹」。

請繼續往下閱讀...

據了解，這隻老鷹在台鐵百福站上車，待電聯車抵達台鐵汐止站，台鐵員工接下乘客提供的布質提袋，包住老鷹的雙翅，交給汐止站的台鐵站務人員帶下車後，隨即野放，老鷹隨即展翅高飛。民眾在拍下影片後，將過程上傳到社群平台Threads，引發熱議。

陳柏廷表示，從影片中可以看出，這隻在百福車站「上車」的老鷹，與基隆市區常見的黑鳶不同，應是二級保育類動物蜂鷹。

陳柏廷說，台鐵人員其實很勇敢，因為這類猛禽是以嘴喙及爪子捕食，因此在接觸這類猛禽時，應該要特別小心牠們會用嘴喙或爪子攻擊人。不過從影片中看來，這隻蜂鷹在飛進電聯車車廂後，可能撞到昏頭，所以並沒有太強烈的攻擊行為。

他指出，從影片中看到，這隻蜂鷹因為與人接觸，明顯有著緊張的情緒；陳柏廷說，蜂鷹在下車時，張開大嘴的動作，正是蜂鷹威嚇的動作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法