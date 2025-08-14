為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化大城新設3陸域風機 環評初審認定「不應開發」

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議。（記者羅沛德攝）

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議。（記者羅沛德攝）

    2025/08/14 17:53

    〔記者吳柏軒／台北報導〕風機業者擬在彰化縣大城鄉新設3座陸域風機，靠近濱海溪口，送環境部專家小組審查，當地風機位址鄰近溪口的鳥類棲息地，且對當地居民溝通不良，尚有土壤液化、噪音及共振等衝擊，且3座風機經濟效益不彰，環評委員專家小組會議今（14日）決定「不應開發」。

    該案開發單位為日威綠能公司，其顧問公司說明計畫內容，要在彰化縣大城鄉南段海堤架設風機，最初提出4座，後修改為3座，總發電量體12.78MW，稱已取得國有地開發意向書，為配合政府再生能源政策，並已做建築眩影影響時段停轉、調整扇葉形式降噪、擬定地方回饋補助、扇葉塗色警示、養殖研究共享等。

    該案前年9月送環境部專家小組初審第1次，去年2月為初審第2次，今日為初審第3次，歷經3次會議，但今日仍有彰化大城鄉民租遊覽車北上，抗議開發，擔心風機影響居民的黃金蜆、大白鴨等養殖，並指出風機鄰近居民或畜舍250公尺內，有噪音、眩影及共振等衝擊人體健康，要求停止開發。

    經濟部能源署今列席指出，推動陸域風機需兩項原則，一是沒有環境影響，二是沒有居民疑慮，如此才會支持；彰化縣政府代表則質疑新設風機恐影響當地鳥類生態。環評委員也質疑，開發規模僅3支風機有無必要性？且設址靠近海堤，震動是否造成弱化甚至破壞？且鄰近溪口屬黑面琵鷺等候鳥棲息區位，也有待釐清風機對畜牧及養殖動物的衝擊。

    專家會議經23名民間意見發言，加上列席機關意見，最後再由環評委員閉門會議討論，歷經近3小時，最後判斷該案對自然環境、生態及當地居民權益有顯著不利之影響，做出建議「不應開發」決議，開發單位依法可另提替代方案送審，此結論送環評大會討論。而此為環境部環評專家小組第二次針對陸域風機做出不應開發的決議。

    彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，陸域風機從早期工業區開發，到後來開始入侵農村、私人土地，民眾受到影響，感謝這次環委做出不應開發結論，更呼籲風機業者顧及自身顏面，不要再送件，減少民眾對綠電的反感。

