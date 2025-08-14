小草捧場？館長新品上架 中國製素色毛巾要價990元

「惡名昭彰」推出新品、一條價格990元的素色毛巾。（取自「惡名昭彰」官網）

2025/08/14 18:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最近因種種親中言論頻頻惹議，日前又因其電商品牌「惡名昭彰」推出新品、一條要價990元的素色毛巾，引發網友討論。

館長電商品牌「惡名昭彰」日前推出「品牌素色超細纖維浴巾」，主打超強吸水力、超細纖維處理等優點，商品介紹稱產地為中國，成分89%聚酯纖維以及11%尼龍，並附贈收納包一個。

對此，粉專「噁名昭彰」諷刺，「扣完人事、設計、場地、發票、營業税、綠界3%真的沒賺各位多少。」PTT也有鄉民發文質疑，「你現在100%中國製還素色毛巾，全黑的毛巾還中國製，賣990？990？你真敢阿。」該鄉民並表示，不只台灣製的毛巾還比較便宜，連「小草」最愛攻擊的黑熊學院推出的毛巾，也只要490元並附提袋，「到底哪個盤子會去買啊？」

相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「好開心，普發現金一萬，可以買10條，還有找」、「從中國製造，寄回台灣，然後再叫中國人下單，再寄回中國」、「以前嘴我都用臺灣製造，現在變不是中國製我可是不賣的呦」、「館長一邊直播稱讚中國東西好便宜，結果館長自己賣高價」、「真的做比較，IKEA一條才449，還純棉的...990是怎樣」、「990都可以買純棉的還有找」、「這種貨色中國本地90能買3條」、「小草會買吧？」

