為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小草捧場？館長新品上架 中國製素色毛巾要價990元

    「惡名昭彰」推出新品、一條價格990元的素色毛巾。（取自「惡名昭彰」官網）

    「惡名昭彰」推出新品、一條價格990元的素色毛巾。（取自「惡名昭彰」官網）

    2025/08/14 18:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最近因種種親中言論頻頻惹議，日前又因其電商品牌「惡名昭彰」推出新品、一條要價990元的素色毛巾，引發網友討論。

    館長電商品牌「惡名昭彰」日前推出「品牌素色超細纖維浴巾」，主打超強吸水力、超細纖維處理等優點，商品介紹稱產地為中國，成分89%聚酯纖維以及11%尼龍，並附贈收納包一個。

    對此，粉專「噁名昭彰」諷刺，「扣完人事、設計、場地、發票、營業税、綠界3%真的沒賺各位多少。」PTT也有鄉民發文質疑，「你現在100%中國製還素色毛巾，全黑的毛巾還中國製，賣990？990？你真敢阿。」該鄉民並表示，不只台灣製的毛巾還比較便宜，連「小草」最愛攻擊的黑熊學院推出的毛巾，也只要490元並附提袋，「到底哪個盤子會去買啊？」

    相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「好開心，普發現金一萬，可以買10條，還有找」、「從中國製造，寄回台灣，然後再叫中國人下單，再寄回中國」、「以前嘴我都用臺灣製造，現在變不是中國製我可是不賣的呦」、「館長一邊直播稱讚中國東西好便宜，結果館長自己賣高價」、「真的做比較，IKEA一條才449，還純棉的...990是怎樣」、「990都可以買純棉的還有找」、「這種貨色中國本地90能買3條」、「小草會買吧？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播