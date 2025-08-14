嘉義機場、溫泉、旅宿和觀光有問題 交通部允諾協助

蔡易餘委員與陳部長於中埔穀倉農創園區進行議題討論。（交通部提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院交通委員會立委蔡易餘等人今天（14日）到嘉義針對當地交通及觀光建設議題實地考察，交通部長陳世凱與觀光署陳玉秀署長、公路局林福山局長、民航局何淑萍局長、路政及道安司吳東凌司長及航政司韓振華司長與會，重點關注嘉義機場擴建提升貨運量能、沄水溪溫泉發展、嘉義山區觀光與旅宿產業振興及中埔鄉嘉135線至嘉139線連絡道拓寬等議題。

委員會到嘉義機場考察機場擴建提升貨運量能規劃，由民航局簡報說明航空貨運仰賴密集航班及航線網絡，多以客機腹艙載貨方式運送，嘉義機場目前以提供國內客貨運服務為主，已規劃投入將近5億元辦理機場航廈改（擴）建，將持續檢視並掌握嘉義地區航空客貨發需求。

陳世凱指出，嘉義機場為軍民合用機場，也是地方的核心機場，目前民航局正辦理航廈整建工程設計規劃，請民航局一併考量機場未來運量需求，研議長遠發展規劃可能性。

委員會接著到中埔穀倉農創園區，討論中埔鄉嘉135線至嘉139線聯絡道拓寬工程案，公路局長林福山表示，嘉義縣政府所提報工程內容符合計畫提案原則，將在111年到116年生活圈計畫滾動檢討經費優先納入辦理。陳世凱在會中指示公路局加速審議，後續再報到交通部核定。

嘉義中崙溫泉區曾是全台著名景點，但受八八風災影響與山坡地發展限制，沄水溪溫泉發展規劃受到交通部與觀光署重視，目標為釐清土地使用與擬定開發策略，地方期待整合溫泉、自然、生態與文化元素，打造中埔鄉為溫泉觀光重鎮，該案預計於年底完成規劃構想及方案、分期分區實施計畫，並確立各機關分工。

目前規劃的觀光亮點包含優化中埔遊客中心北門戶、中崙溫泉公園、沄水國小未來發展創新觀光主題等，目標發展為觀光複合體驗基地，但地方對於學校經營尚未達成共識，用地問題仍在研議中，若地方達成共識，該基地可朝觀光主題體驗為規劃目標。

對中崙溫泉區四號井溫泉利用，西拉雅管理處已召開協調會，今天會議達成共識，由土地管理機關（中埔鄉公所）向主管機關（嘉義縣政府）依循溫泉開發許可辦法，評估申請水權、開發可行性並依法申請溫泉取供事業，以有效運用在地溫泉資源。

另有關近期颱風、豪雨影響嘉義縣的觀光旅遊，交通部觀光署將配合復建進度導入大型系列活動，帶動周邊觀光發展，西拉雅管理處將辦理包括串聯中埔及大埔的「曾文水庫水庫峽谷音樂會」、「仙境西拉雅 環騎5cool」、「中埔遊客中心涼夏市集活動」。

雲嘉南管理處辦理台灣國際觀鳥馬拉松、2025極點慢旅暨雲嘉濱海自行車慢遊臺南、一見雙雕藝術季；阿里山管理處辦理「阿里山四季茶旅」、「2025神木下婚禮」、「Muni 音樂季」等特色觀光活動。

民用航空局林宏憲組長說明嘉義機場未來計畫。（交通部提供）

