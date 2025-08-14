為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    楊柳颱風橫掃梨山 梨子、蘋果農損逾千萬

    梨山蜜蘋果不敵「楊柳」颱風侵襲，滿地落果。（記者張軒哲攝）

    2025/08/14 17:43

    〔記者張軒哲／台中報導〕楊柳颱風昨日襲台，大梨山地區颳起10級強風，重創高海拔地區果園，今（14）日傳出農損，其中以雪梨、高接梨、蜜蘋果及多種梨品種受創最為嚴重，迎風面果園落果高達5成。台中市府農業局統計，和平區農作物被害面積85公頃，損害程度20％，主要受害作物面積為梨及蘋果，損失金額計1437萬元。

    台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，大梨山地區從昨天中午颳起強風，各部落迎風面果樹不敵強風侵襲，落果慘重，甘露梨、蜜蘋果、雪梨跟甜柿都有農損。

    羅進玉說，農民靠天吃飯，比較擔心因爲天災量少價揚的時候，貿易商大量進口農產品趁火打劫，政府為了平息民眾怒氣，專案快速協助進口，這種雪上加霜傷農政策，年年上演，降低農民競爭力。

    立法院副院長江啟臣表示，第一時間已行文農業部與台中市政府農業局，要求儘速啟動勘災作業，並依「農業天然災害救助辦法」協助農民及早恢復生產。

    和平區農會指出，已於第一時間將災損情況提報至台中市政府農業局，農業局並迅速轉報農業部農糧署，全力爭取後續補助與相關協助。

