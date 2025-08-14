限定40對!彰化單身聯誼報名開跑 男生衝破50人爆表

月老扮推手，未婚青年男女也應把握機會，追求屬於自己的幸福。（資料照）

2025/08/14 19:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府將於9月28日在鹿港鎮舉辦「愛在鹿徑~鹿港尋愛一日遊」單身青年聯誼活動，男女各40名，凡年滿25歲且未滿40歲的單身男女皆可報名參加，報名即日起至8月31日止；截至今天（14日）為止，男生已有50人報名，相當踴躍，女生則有15人。

活動當天將有多元有趣的互動環節，包括定向闖關、小組換桌交流、春仔花手作體驗，以及鹿港在地小吃品嚐，讓參與者在輕鬆自然的氛圍中結識志同道合的朋友，建立正向的人際與情感連結。

彰化縣青年發展處表示，這次聯誼將結合趣味互動與在地文化，期盼透過遊戲合作與文化體驗，促進彼此對話與認識。除了提供精美伴手禮及豐富的配對獎項，若參加者在活動結束後3年內登記結婚，還可獲得最高1萬元的加碼好禮。

本次活動採線上報名（報名網址：https://forms.gle/5Gg4Gy174SBG3bcJ9），報名時間自即日起至8月31日，活動地點在鹿港鎮老人文康中心禮堂及戶外景點，活動日期為9月28日，參加費用800元（錄取後繳納）。

