為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    限定40對!彰化單身聯誼報名開跑 男生衝破50人爆表

    月老扮推手，未婚青年男女也應把握機會，追求屬於自己的幸福。（資料照）

    月老扮推手，未婚青年男女也應把握機會，追求屬於自己的幸福。（資料照）

    2025/08/14 19:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府將於9月28日在鹿港鎮舉辦「愛在鹿徑~鹿港尋愛一日遊」單身青年聯誼活動，男女各40名，凡年滿25歲且未滿40歲的單身男女皆可報名參加，報名即日起至8月31日止；截至今天（14日）為止，男生已有50人報名，相當踴躍，女生則有15人。

    活動當天將有多元有趣的互動環節，包括定向闖關、小組換桌交流、春仔花手作體驗，以及鹿港在地小吃品嚐，讓參與者在輕鬆自然的氛圍中結識志同道合的朋友，建立正向的人際與情感連結。

    彰化縣青年發展處表示，這次聯誼將結合趣味互動與在地文化，期盼透過遊戲合作與文化體驗，促進彼此對話與認識。除了提供精美伴手禮及豐富的配對獎項，若參加者在活動結束後3年內登記結婚，還可獲得最高1萬元的加碼好禮。

    本次活動採線上報名（報名網址：https://forms.gle/5Gg4Gy174SBG3bcJ9），報名時間自即日起至8月31日，活動地點在鹿港鎮老人文康中心禮堂及戶外景點，活動日期為9月28日，參加費用800元（錄取後繳納）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播