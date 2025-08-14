為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    舊蘭陽大橋廢文資身分惹議 公路局重申依法廢止、保留部分遺構

    舊蘭陽大橋廢文資身分爭議不斷，公路局重申會保留部分遺構。（資料照）

    舊蘭陽大橋廢文資身分爭議不斷，公路局重申會保留部分遺構。（資料照）

    2025/08/14 17:39

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）因應後續治理計畫遭廢止，但過程爭議不斷，不僅公民團體跳腳提訴願，文化部也認為文化局廢止程序疑有違失。提出申請廢止的公路局今天重申，會保留第一跨橋墩及堤上平台，作為保存歷史記憶。

    公路局東區養護工程分局表示，舊蘭陽大橋歷史建築保留與拆除，均納入橋梁改建計畫評估方案，如歷史建築廢止程序完成後，舊蘭陽大橋及鐵路橋，未來將保留第一跨橋墩及堤上平台，移設保存良好的欄杆至景觀平台。

    東分局強調，現場也會設置解說設施，包括歷史軌跡等，亦可配合移設部分保留其重要歷史記憶，同時運用公共藝術經費，以新舊語彙的融合與活化、歷史保存的使命作為主題呈現。

    東分局指出，後續會邀請地方文史、社區營造、藝術創作專業參與，進一步探討本區域的文史精神，提供更好平台，讓民眾了解舊蘭陽大橋及鐵路橋對台灣歷史演進的重要性，以期文化保存與橋梁及河防安全能兼顧並共創雙贏局面。

    東分局也重述申請廢止過程及法源依據，指出近20年來舊蘭陽大橋、蘭陽大橋曾4度因溪水高漲危及橋梁安全，其中舊橋於2023年4月完成檢測，評估報告顯示，舊橋結構老舊、耐震能力不足，且上部結構鋼梁腐蝕嚴重，加上梁底低於計畫洪水位，若被沖毀其構件漂流可能撞擊下游緊鄰的鐵路橋導致倒塌，涉及公共危險。

    東分局說明，明知舊橋有公安之虞未改善，將違反公路法、水利法及災害防救法，因管理機關亦已無法維護，繼續保存反不符公眾利益，另依水利署治理計畫通洪斷面不足及「申請施設跨河建造物審核要點」跨距不得小於40公尺等考量，向宜蘭縣政府提出申請「廢止舊蘭陽大橋為歷史建築」案，經審議會於今年4月11日決議同意廢止，5月21日辦理公告。

