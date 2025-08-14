為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    西拉雅涼夏民歌夜8/16開唱 「台灣好行」關子嶺線8/16-8/31免費搭

    8月16日至31日「台灣好行」關子嶺線免費搭乘，適合遊客安排小旅行，在悠揚民歌中感受山城浪漫氛圍，並體驗溫泉療癒。（西拉雅管理處提供）

    8月16日至31日「台灣好行」關子嶺線免費搭乘，適合遊客安排小旅行，在悠揚民歌中感受山城浪漫氛圍，並體驗溫泉療癒。（西拉雅管理處提供）

    2025/08/14 17:37

    〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅夏日好Chill系列活動推出「關子嶺涼夏民歌夜」，16日晚上6點半首度在台南白河關子嶺吳晉淮音樂廣場浪漫開唱，邀請馬毓芬、金智娟（娃娃）、南方二重唱和陳傑洲等歌手Live band演唱。西拉雅國家風景區管理處為鼓勵更多民眾前往同樂，8月16日至31日開放「台灣好行」關子嶺線免費搭乘，讓遊客輕鬆抵達現場、遊覽關子嶺。

    西拉雅管理處處長許主龍今天（14日）說，遊客可搭乘「台灣好行」安排一趟關子嶺小旅行，在悠揚民歌中感受山城浪漫氛圍，並體驗溫泉療癒，走訪大仙寺、火山碧雲寺，品嘗當地桶仔雞與山產料理美食，深度感受關子嶺經典魅力，為夏天留下最美好的句點。

    而受邀的陳傑洲，將演唱親自創作並製作的〈世界第一等〉，還有〈愛情釀的酒〉、〈花心〉等經典歌曲；他笑稱自己是關子嶺常客，最愛泥漿溫泉搭配桶仔雞，說不定未來退休後想要到關子嶺溫泉會館打工，「把所有溫泉和景點都體驗一遍」。

    西拉雅管理處指出，「台灣好行」關子嶺線串連後壁菁寮老街、關子嶺寶泉橋、關子嶺溫泉等兼具自然景觀與文化底蘊的熱門景點，民眾可自由規劃行程。為提升旅遊便利性與豐富性，也推出多款套票，包括「山泉療癒之旅─關子嶺一日小旅行」、「藝起泡湯趣─關子嶺故宮南院輕旅行」、「淺山Long Stay─關子嶺東山三日遊」，遊客並可憑票券至特約店家消費享專屬優惠，可上西拉雅官網、粉絲專頁查詢。

    2025西拉雅夏日好Chill系列活動16日推出「關子嶺涼夏民歌夜」，8月16日至31日開放「台灣好行」關子嶺線免費搭乘。（西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅夏日好Chill系列活動16日推出「關子嶺涼夏民歌夜」，8月16日至31日開放「台灣好行」關子嶺線免費搭乘。（西拉雅管理處提供）

    圖 圖
    圖 圖
