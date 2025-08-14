IEYI青少年發明展獲佳績 宜蘭國華國中「水域天眼」救溺系統摘金

IEYI世界青少年發明展金牌作品「開放水域天眼安全系統」，由國華國中學生吳宥緯（左起）、張旭、林煒捷共同發想。（國華國中提供）

2025/08/14 17:32

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮國華國中參加2025年IEYI世界青少年發明展，摘下1金、1銅、1佳作，其中2件得獎作品另獲日本及印尼國家特別獎。勇奪金牌的「開放水域天眼安全系統」，針對台灣開放水域溺水事故頻傳所設計的智慧安全系統，獲評審青睞一舉摘金。

今年IEYI世界青少年發明展比賽，8月5日至7日在日本大阪萬國博覽會會場比賽，國華國中獲羅東鎮公所、羅東文宗社及家長會補助經費赴日參賽，不負眾望凱旋歸來，鎮公所主秘蔡宜潔等人今天（14日）蒞校分享師生們得獎的喜悅。

國華國中學生吳宥緯、張旭、林煒捷作品「開放水域天眼安全系統」，黃釋駐、陳又齊、徐行千的「全方位冰箱智慧型管理系統」，陳字宏、駱玄祐的「智護家居安全系統系統」，今年2月通過台灣選拔賽入選國家代表隊。

本屆IEYI有13國派選手參賽，國華國中師生在激烈競賽中脫穎而出，「開放水域天眼安全系統」摘金，「全方位冰箱智慧型管理系統」奪銅及日本國家特別獎，「智護家居安全系統系統」榮獲佳作與印尼國家特別獎。

國華國中校長李立彬說，摘金的「開放水域天眼安全系統」，採用影像辨識與人機介面整合，打造成智慧救援流程，當配戴手環求救裝置的遊客發生溺水，系統啟動無人機即時影像辨識偵測，智慧浮板將迅速前往事故海域，供溺水遊客使用，另有自動駕駛水上摩托車協助救援，屬於水域中的智慧預警與救援系統。

宜蘭縣國華國中參加IEYI世界青少年發明展，摘下1金、1銅、1佳作，另獲2項特別獎。（國華國中提供）

