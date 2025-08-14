楊柳颱風受災戶 中華郵政宣布快速理賠、保全和房貸戶關懷措施

中華郵政提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。（資料照）

2025/08/14 17:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司今天（14日）宣布，因應楊柳颱風風災，中華郵政提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包括放寬和加速理賠、寬延繳納保費和保單借款免息、房貸戶關懷措施。

一、放寬、加速理賠：因颱風不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

二、寬延繳納保費與保單借款免息：

（一）寬延繳納保險費：自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。

（二）保單借款免息：自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月。

（三）保單如有毀損，可免費補發。

三、房貸戶關懷措施：自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。

四、中華郵政公司並提供24小時客服專線0800-700365。

