    首頁　>　生活

    台中最強景點換人！「這商圈」狂吸965萬人次奪冠

    今年1至5月台中各景點人潮數據統計，第三名則由逢甲夜市拿下。（市府提供）

    今年1至5月台中各景點人潮數據統計，第三名則由逢甲夜市拿下。（市府提供）

    2025/08/14 17:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中天氣宜人景點多元，美食更是林立，一直是國人與外國客熱門旅遊選擇，去年最強景點由「一中商圈」拿下，今年卻被「公益路商圈」超車。根據交通部觀光署最新統計數據，今年1至5月有超過965萬人次到訪公益路商圈，成為台中最熱門景點。

    交通部觀光署公布今年1至5月台中各景點人潮數據統計，位於西區的公益路商圈在短短5個月內吸引高達965萬7875人次到訪，成為今年的台中最熱門景點，而去年冠軍一中商圈則吸引433萬0135人次，位居第二，第三名則由逢甲夜市拿下，共吸引307萬1656人次前往。

    其中第4至第10名依序為，大甲鎮瀾宮（244萬9255人次）、台中驛鐵道文化園區及綠空廊道（224萬2876人次）、廟東夜市與慈濟宮（208萬人次）、東海藝術商圈與夜市及路思義教堂（199萬人次）、台中中央公園（152萬人次）、大坑登山步道（150萬人次），以及中華路夜市（141萬人次）。

    今年登上人氣冠軍的公益路商圈，以密集分布的主題餐廳聞名，涵蓋從早午餐、火鍋、燒烤到異國風味料理等各式餐飲選擇。商圈也鄰近勤美誠品綠園道、國立台灣美術館與自然科學博物館，豐富的美食與眾多景點成為吸引大量人潮原因。

