桃園托育資源覆蓋率城鄉差距大 蘆竹62％是復興3.5％的18倍

桃園市去年托育覆資源蓋率雖增至38％，但城鄉差距仍大，被桃園市審計處要求改進。（記者謝武雄攝）

2025/08/14 17:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政上任後積極推動婦幼友善政策，還成立全國第一個婦幼局，如今托育資源覆蓋率達已從111年度的28％提升至去年度38％，只是托育資源集中在都會區，其中蘆竹區最高達62％，是復興3.5％的18倍；對此，審計部桃園市審計處去年決算報告出爐，要求市府改善托育資源不平均問題。

婦幼局副局長陳先琪表示，為提升托育覆蓋率，婦幼局透過公有建物調配機制持續盤點學校、市民活動中，積極爭取設置公共托育設施；去年更推動新進居家托育人員獎勵金，鼓勵民眾擔任居托人員，並且在觀音、新屋、大園、大溪及復興等行政區再增額奬助，希望提升托育覆蓋率，另為提升準公共托育收托意願，婦幼局也透過托嬰中心專業人員獎勵金、薪資達標獎勵金及居家托育人員專業獎勵等補助措施。

決算報告指出，為打造友善托育環境，婦幼局於去年元旦掛牌，社會局移撥相關經費高達13億6976萬元，可收托名額、托育資源覆蓋雖有大幅成長，但都集中在都會區；此外，各行政區之公共及準公共化托育資源配置不均衡，其中現有公托中心37處，規劃興建中27處，桃園一口氣囊括9處、龜山5處，但大園、觀音、新屋、復興都是0。

此外，決算報告也指出，公共托育機構收托率達百分之百，候補名額3286人，但準公共化托育僅66％，還能再收納3734個名額，主管機關應加強宣導及輔導家長善用各項托育資源，以達準公共機制補充平價教保政策目標。

