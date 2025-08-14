為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    最高恐罰200萬！ 台中食安處半年抓9件違法賣中藥

    食安處至中藥行抽驗中藥材。（食安處提供）

    食安處至中藥行抽驗中藥材。（食安處提供）

    2025/08/14 17:15

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市食品藥物安全處公佈今（2025）年上半年已查獲9件違規網路販售中藥案件，大多是透過LINE群組與Facebook社團販售，提醒民眾及業者，中藥材屬藥品管理範疇，網路販售違規最高可處200萬元罰鍰。

    食安處表示，中藥屬於藥事法管理範疇，「藥事法」規定販售須取得藥商資格並依法申請，並於實體通路販售，網路販售屬違法行為，今年上半年，台中市查獲6件中藥材，與3件中藥藥品於網路販售案件。

    食安處說，大多違規業者為拓展業績，透過LINE群組與Facebook社團．販售桃膠、細辛、杜仲、半夏等中藥材，查獲後依違反藥事法而受罰。

    食安處提醒，民眾若有中藥使用需求，應遵醫囑使用，並至合格藥商購買，切勿因便利而向不明管道購藥；謹記也用藥5不原則，不聽別人推薦；不信神奇療效的藥；不買地攤、夜市、網路、遊覽車上賣的藥；不吃別人贈送的藥；不攤薦藥品給別人。

    購藥時也謹記「停、看、聽、選、用」五字原則，「停止不當購藥行為、看病應諮詢專業中醫師」、聽取藥師說明、選購合法中藥產品、用藥依專業指示」，保障自身健康安全。

    食安處強調，持續強化網路稽查作業，民眾如發現疑似違規情形，可透過1999市民專線或衛福部檢舉管道反映，共同維護安全用藥環境。

    食安處提崇，選購合格中藥材包裝並看清楚標示。（食安處提供）

    食安處提崇，選購合格中藥材包裝並看清楚標示。（食安處提供）

    食安處提醒，上網販售中藥，違反藥事法開罰。（食安處提供）

    食安處提醒，上網販售中藥，違反藥事法開罰。（食安處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播