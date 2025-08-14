最高恐罰200萬！ 台中食安處半年抓9件違法賣中藥

食安處至中藥行抽驗中藥材。（食安處提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市食品藥物安全處公佈今（2025）年上半年已查獲9件違規網路販售中藥案件，大多是透過LINE群組與Facebook社團販售，提醒民眾及業者，中藥材屬藥品管理範疇，網路販售違規最高可處200萬元罰鍰。

食安處表示，中藥屬於藥事法管理範疇，「藥事法」規定販售須取得藥商資格並依法申請，並於實體通路販售，網路販售屬違法行為，今年上半年，台中市查獲6件中藥材，與3件中藥藥品於網路販售案件。

食安處說，大多違規業者為拓展業績，透過LINE群組與Facebook社團．販售桃膠、細辛、杜仲、半夏等中藥材，查獲後依違反藥事法而受罰。

食安處提醒，民眾若有中藥使用需求，應遵醫囑使用，並至合格藥商購買，切勿因便利而向不明管道購藥；謹記也用藥5不原則，不聽別人推薦；不信神奇療效的藥；不買地攤、夜市、網路、遊覽車上賣的藥；不吃別人贈送的藥；不攤薦藥品給別人。

購藥時也謹記「停、看、聽、選、用」五字原則，「停止不當購藥行為、看病應諮詢專業中醫師」、聽取藥師說明、選購合法中藥產品、用藥依專業指示」，保障自身健康安全。

食安處強調，持續強化網路稽查作業，民眾如發現疑似違規情形，可透過1999市民專線或衛福部檢舉管道反映，共同維護安全用藥環境。

食安處提崇，選購合格中藥材包裝並看清楚標示。（食安處提供）

食安處提醒，上網販售中藥，違反藥事法開罰。（食安處提供）

