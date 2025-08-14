會心茶集「細說五大黑茶」 吳德亮8/20彰市媽祖文化館開講

湖南安化堆積如山的千兩茶。（圖由吳德亮提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕已故詩人茶藝大師季野生前所創辦《會心茶集》，已有10多年歷史，期間知名作家吳德亮多次受邀從普洱茶、台灣茶器、6大茶類到日本找茶等專題都受到歡迎，今年吳德亮再度受邀以「細說五大黑茶」作專題演講，將於20日上午10點在彰化市媽祖文化館登場，會中將特別沖泡珍稀老茶，包括普洱88青餅、六安老龍團、湖南安化百兩茶、廣西六堡茶、陝西涇渭茯茶，與民眾分享，歡迎共襄盛舉。

吳德亮指出，在全球6大茶類中，後發酵的黑茶除了雲南普洱茶，還有湖南安化黑茶（千兩茶與黑磚、花磚）、廣西六堡茶、安徽六安籃茶、陝西茯磚茶等名茶，其歷史淵源、製作方式、品質特色、滋味口感、丰姿熟韻及今天在全球市場的定位如何？將在這次的講座中一次說分明。

兼具詩人、作家、畫家、攝影家、茶藝家等多重身份的吳德亮，至今已出版包括兩岸繁簡體著作及茶文化大書近50本，曾獲全國優秀青年詩人獎、時報文學獎、台灣茶協會傑出茶藝文化獎。文學作品經常選入海內外重要文學選集、國高中國文輔導教材、大學教科書等，經常受邀參加海內外各項大展，並曾在國立台灣藝術館、國定古蹟林本源園邸、中國福建省美術館，以及台灣多所畫廊舉行油畫、水彩與攝影個展多次。會心茶集「細說五大黑茶」活動詳情可關注吳德亮臉書粉絲專頁。

吳德亮近年走遍台灣、對岸及東亞地區翻山越嶺找茶寫茶。（圖由吳德亮提供）

雲南茶馬古道運送普洱茶的馬幫。（圖由吳德亮提供）

普洱的哈尼族是傳說中最早用茶的民族。（圖由吳德亮提供）

