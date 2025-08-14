為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳過境農作全毀 屏東農民嘆一月3災

    農民將倒伏的香蕉清除（記者葉永騫攝）

    農民將倒伏的香蕉清除（記者葉永騫攝）

    2025/08/14 16:43

    〔記者葉永騫／屏東報導〕楊柳颱風快速過境屏東，但帶來的風雨再度肆虐農作物，將香蕉、木瓜再一次掃光光，李姓農民說，上月有丹娜絲颱風，接著0728西南氣流大雨、13日楊柳又來，農作物短短一個月遇到3次天災，幾乎全毀了，縣府農業處長鄭永裕說，這次的農業災損仍以香蕉和木瓜較嚴重，但前2次風雨已經農損很嚴重了，因此這次損失反而沒上次那麼多。

    屏東地區在短短一個月，遭遇到丹娜絲颱風，接著又遇到0728西南氣流大雨，造成香蕉、鳳梨、木瓜、芒果及蔬菜等農物作損失慘重，13日楊柳颱風過境，也讓屏東這段期間的農作物幾乎難以生長，葉菜類剛種下就遇到風雨，果樹還沒有復原又來災害，讓農民幾乎無法收成，今天颱風遠離後，農民忙著下田整理農園。

    屏東市李姓農民說，他種植的香蕉在前二次天災時大部分都損失了，這次楊柳通過，把剩下不多的香蕉再吹一次，可說是損失得很徹底，以往從未有如此離譜的情況，一個月3次災損，真的破紀錄了，極端氣候讓農作物很難種植。

    縣府農業處長鄭永裕指出，丹娜絲颱風、0728西南氣流大雨造成的農損，農業部已經公告救助，大部分的農民也已經將損失情形上傳及呈報，這次楊柳颱風的風雨也造成香蕉、木瓜等農作物損失，但因為上2次的災損都已呈報，可說是損無可損，因此這次的損失會較低，如何救助將視農業部決定。

    颱風過後清理樹枝和枝葉（記者葉永騫攝）

    颱風過後清理樹枝和枝葉（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播