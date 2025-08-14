楊柳過境農作全毀 屏東農民嘆一月3災

農民將倒伏的香蕉清除（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕楊柳颱風快速過境屏東，但帶來的風雨再度肆虐農作物，將香蕉、木瓜再一次掃光光，李姓農民說，上月有丹娜絲颱風，接著0728西南氣流大雨、13日楊柳又來，農作物短短一個月遇到3次天災，幾乎全毀了，縣府農業處長鄭永裕說，這次的農業災損仍以香蕉和木瓜較嚴重，但前2次風雨已經農損很嚴重了，因此這次損失反而沒上次那麼多。

屏東地區在短短一個月，遭遇到丹娜絲颱風，接著又遇到0728西南氣流大雨，造成香蕉、鳳梨、木瓜、芒果及蔬菜等農物作損失慘重，13日楊柳颱風過境，也讓屏東這段期間的農作物幾乎難以生長，葉菜類剛種下就遇到風雨，果樹還沒有復原又來災害，讓農民幾乎無法收成，今天颱風遠離後，農民忙著下田整理農園。

屏東市李姓農民說，他種植的香蕉在前二次天災時大部分都損失了，這次楊柳通過，把剩下不多的香蕉再吹一次，可說是損失得很徹底，以往從未有如此離譜的情況，一個月3次災損，真的破紀錄了，極端氣候讓農作物很難種植。

縣府農業處長鄭永裕指出，丹娜絲颱風、0728西南氣流大雨造成的農損，農業部已經公告救助，大部分的農民也已經將損失情形上傳及呈報，這次楊柳颱風的風雨也造成香蕉、木瓜等農作物損失，但因為上2次的災損都已呈報，可說是損無可損，因此這次的損失會較低，如何救助將視農業部決定。

