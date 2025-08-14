台鐵調漲票價 台中敬老愛心卡單趟補助調至45元

使用台中市敬老愛心卡搭火車，9月起單趟補助由30元調高至45元。（社會局提供）

2025/08/14 16:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應台鐵調漲票價，自9月1日起，台中市敬老愛心卡搭乘火車，單趟補助由30元調高至45元，只要在台中23個車站上車或下車，持卡乘車都可以折抵車資，免費搭乘範圍和票價調漲前相同。

社會局表示，台中市幅員廣大，長輩有搭乘火車的需求，但票價調漲後可能影響外出搭車的意願，因此，市府提高敬老愛心卡單趟補助金額至45元，舉例從台中車站上車，往北到苗栗三義站，或是往南到彰化社頭站，都不必自付車資，免費搭乘範圍和票價調漲前相同。

請繼續往下閱讀...

社會局提醒，搭乘火車時，進站及出站要在驗票閘門感應敬老愛心卡，以確實驗票與扣點，建議長輩搭乘前先確認卡片餘額是否充足，避免因餘額不足無法出站。

另外，敬老愛心卡適用台鐵電子票證車種，不含觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車），對號列車則不另行劃位。

社會局指出，台中市有48萬名長輩，敬老愛心卡每月1000元點數，享有交通優惠、就醫減免和運動優待，六都最多元優惠，辦卡率達9成，此次因應台鐵調漲，也貼心提高補助，維護長輩的權益。

使用台中市敬老愛心卡搭火車，9月起單趟補助由30元調高至45元。（社會局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法