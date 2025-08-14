明德水庫永春宮吊橋爭取改建 獲客委會補助220萬規劃費

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，橋體老舊已成危橋，地方於2月底封橋。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，橋體老舊已成危橋，地方於2月底封橋，苗栗縣政府提報計畫向行政院客委會爭取經費改建，近期獲220萬元設計規劃費補助，著手上網招標，希望年底完成，並據以爭取經費改建，恢復永春宮吊橋通行，帶動明德水庫的觀光發展。

對於永春宮吊橋老舊問題，頭屋鄉長徐鑫榮表示，他透過管道向中央爭取8年都未獲重視，明德水庫正推動觀光遊憩計畫，永春宮吊橋周邊也是發展區域，盼中央能儘早補助經費改建，讓永春宮吊橋重現風華。

永春宮管理委員會則表示，吊橋為水庫1970年完工蓄水後，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方熱心人士於1975年募款，當時並利用台灣中油公司贊助鑿井汰換的鋼索興建，但使用50年，已出現鋼索老舊、橋板腐朽，若發生意外，責任難扛；封橋後可改由明湖蘇堤進入永春宮。

苗縣府文觀局指出，永春宮吊橋改建案，近期將招標委託設計規劃，將根據內容，再爭取經費盡速改建，恢復永春宮吊橋交通。

