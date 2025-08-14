誰家水塔快認領！楊柳颱風吹落七股魚塭卡水車 漁民無奈

楊柳颱風過後，漁民巡視魚塭 ，發現水車卡了一個大水塔，希望失主快來認領。（顏榮宏提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕天外飛來大水塔！在台南市安南區及七股區從事魚塭養殖的台江漁民顏榮宏，今天上午楊柳颱風過後到七股的魚塭巡視，赫然發現魚塭的水車卡了一個大水塔，懷疑應該是被昨晚颱風吹落魚塭，還好並未沉入水中、也未砸到人，否則後果不堪設想。

顏榮宏表示，上次丹娜絲颱風來襲，魚塭設備損失慘重，這次楊柳颱風侵台，有特別做好防颱準備，相關設備均特別加固，而這次風力也沒有上次大。颱風過後，今天一早就到位於七股的魚塭巡視，所幸一切安好，這次平安度過楊柳颱風侵襲， 魚塭相關設備並未受損。

不過，顏榮宏說，其中一口魚塭中央的水車卻發現卡了一個大水塔。這個水塔看起來是一般家庭使用、約1.5噸大小的水塔，應該是被昨晚強風吹落，掉到魚塭再漂流到中央才卡到水車，還好水塔並未沉入水中，否則漁撈收成時還以為是撈到千斤的大魚，漁網也將卡住、嚴重影響收成。

他說，誰家的水塔不見了，希望看到消息趕快到他家魚塭打撈、認領回家，以免影響後續魚塭的養殖管理。

