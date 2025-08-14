為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    我獲10月亞太童軍領袖會議主辦權 逾700名童軍領袖將齊聚台灣

    台灣爭取到今年10月的「第28屆亞太童軍領袖會議」主辦權，將匯集來自亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會。（圖由中華民國童軍總會提供）

    2025/08/14 16:44

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣爭取到今年10月的「第28屆亞太童軍領袖會議」主辦權，將匯集來自亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會。中華民國童軍總會理事長高國倫表示，我國已是第3度舉辦，會議將討論世界及亞太區最新童軍運動發展策略及青少年發展議題、選舉亞太區童軍委員會委員以及決定亞太區童軍活動的主辦國等重大事項，期望引領邁向永續發展。

    亞太童軍領袖會議將於10月12日至17日在高雄展覽館舉行。台灣身為亞太區童軍組織的創始會員國，曾於1966年舉辦第5屆遠東區童軍領袖會議，1989年再次承辦第16屆亞太區童軍領袖會議，今年則將第3度辦理亞太區最重要的童軍盛會。

    高國倫指出，會議將於10月12日舉行開幕式，並迎來多位重量級嘉賓，包括賴清德總統、世界童軍委員會主席、世界童軍總部秘書長、亞太區委員會主席、陳其邁市長，以及各國童軍領袖代表。他們將分享不同國家的童軍發展經驗、挑戰與機遇，為會議增添亮點。

    高國倫也提到，近年來，中華民國童軍總會積極推動國際交流，鼓勵各級童軍走向世界，也誠摯邀請世界各國童軍來到台灣。這次承辦2025 APSC，不只是榮譽，更象徵著台灣童軍運動邁向更高層次的契機。而為讓社會大眾更貼近童軍，活動特別規劃免費童軍展覽，透過多元展示與互動體驗，讓民眾了解童軍的精神與價值。

