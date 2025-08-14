買手搖大珍珠叫成「波霸」 女店員嘆「很噁心不尊重人」掀論戰

一名在飲料店工作的網友表示，她其實很討厭客人將大珍珠稱為波霸。（資料照）

2025/08/14 23:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕提到手搖，許多人都會想到珍珠奶茶，其中，珍珠有大小之分，有些飲料店會把大珍珠取名「波霸」。不過，有在飲料店工作的網友說，她其實很討厭客人將大珍珠稱為波霸，直呼，「很噁心不尊重人」。

網友在Threads發文說，她在知名飲料店工作，不過很討厭客人將珍珠稱為「波霸」，「我知道店內確實有大珍珠與小珍珠，但我真的覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人！」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言說，「我以前就覺得這樣稱呼很噁心，還有一個常見的詞『觸女秀』，根本莫名其妙」、「真的很希望能改掉」、「波霸蠻噁的+1，從來不點」、「同意，希望能夠改名」、「以前就覺得很不舒服」、「對這個稱呼真的不喜歡」。

不過，也有網友認為，「但是菜單上就叫波霸」、「別人都沒想歪就你先歪了」、「確實以起源來說沒有很好聽，但現在也沒有人把波霸用在別的地方了，我個人就覺得還好」、「Bubble跟我們當初叫法比較接近，最早手搖叫泡沫紅茶」。

