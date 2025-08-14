颱風快閃後午後熱對流接手！5縣市大雨特報 高屏雷雨彈炸裂

午後對流雲系發展旺盛，嘉義以南5縣市大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/14 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，氣象署在今（14日）下午針對嘉義以南5縣市發布大雨特報，其中高屏有大雷雨發生。

氣象署下午3點05分發布大雨特報，受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今南部地區及嘉義、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。大雨特報範圍包含：嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣山區。

同時氣象署也在下午3點29分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至16時30分；示警區域包含高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、路竹區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉。

