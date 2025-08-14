814全球慰安婦紀念日 民團籲課綱納慰安婦讓學生知歷史真相

814也是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會舉辦國際紀念記者會，盼這段歷史納入108課綱、建立婦女人權博物館等，使這段悲慘的歷史不被遺忘。（婦援會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2025年適逢第2次世界大戰結束80週年，昨814也是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會舉辦《二戰結束80年，台籍慰安婦／軍事性奴隸歷史不能被遺忘》記者會，並呼籲教育部應將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱條目與正名，每位學生有權知道歷史真相，並獲得女性人權教育。

婦援會今也邀請台灣婦女團體全國聯合會創會會長尤美女、台灣防暴聯盟理事長陳秀峯、婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、國家人權博物館副館長陳淑滿、民進黨性平部副主任張百君、台灣展翅協會資源發展組組長潘憶梅等一同見證歷史、關注當代。

婦援會執行長杜瑛秋並公布「2025台籍慰安婦／軍事性奴隸議題」網路問卷，結果顯示，98％絕大多數受訪者都知道慰安婦歷史，並明確認為慰安婦是被強迫的，這一兩年「自願說」已減少很多，但即使自願也需要再說明，此說法忽略當時戰爭下的邊緣地位，且為了家人求生存的女性，是否有選擇權？

調查結果發現民眾在過往所受「國小、國中、高中、大學」的學校教育中，印象中有68％有教到「慰安婦」事件之相關內容，對於「慰安婦」這一名詞及相關歷史的認知來源有71％透過學校歷史教科書認識最多，這些調查結果比起2022年調查都增加很多。

婦援會董事長蔡恩加表示，婦援會這幾年一直倡議108課綱應該加入慰安婦／軍事性奴隸在主題內、而非在說明欄，教育部回應未來請業者在教科書要加入軍事性奴隸，也有在設計課程提供給老師教學參考，但似乎速度緩慢，若學校歷史記載零星片段，是無法讓學生真正理解這段經歷的背景與意涵，歷史記憶若不被完整保存，就可能在沉默與遺忘中消失。

覃玉蓉強調，台籍慰安婦的歷史不僅是戰爭與國家暴力的記錄，更是女性勇敢追求正義的行動史，呼籲政府正視「阿嬤家－和平與女性人權館」的重要性，提供穩定經費與資源，或成立婦女／性別人權博物館，保存並傳承這段歷史。

婦救會也提出訴求，將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱條目與正名，每位學生有權知道歷史真相，並獲得女性人權教育。重視台灣的女性歷史與人權教育，成立「婦女人權博物館」。關注戰爭與武裝衝突下女性遭受性暴力的傷害影響，避免歷史悲劇重演。

