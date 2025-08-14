年輕人程度越來越差？李家同曝台灣特殊現象：愛說下一代的不是

針對不少人批評現在大學生「程度越來越差」，李家同認為，不能以同一標準全盤否定下一代。大學生示意圖。（資料照）

2025/08/14 16:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前靜宜大學校長、作家李家同近日在個人臉書發文，呼籲社會大眾停止對年輕世代的貶抑與批評。他指出，不少年長者動輒標籤年輕人為「草莓族」、能力退化，但事實上，現代年輕人在高壓競爭下仍持續成長，且扛起了國家產業發展的重責。他也說，發現我國有個特別現象，「年紀大的人喜歡吹噓自己的一代，也同時數說下一代的不是。」

李家同昨（13）日在臉書發文表示，他過去接受媒體訪問時，曾被問到「年輕人是草莓族怎麼辦」以及「年輕人找不到工作怎麼辦」等問題，令他質疑社會對年輕世代的矛盾觀感。他指出，如果年輕人真的動不動就換工作，是否也意味著其實他們相對容易找到工作？但事實上，在台灣要找到理想工作本就不易，「大多數年輕人能找到工作，已經偷笑了。」他也認為，年輕人從來不是草莓族。

請繼續往下閱讀...

針對不少人批評現在大學生「程度越來越差」，李家同則回顧自身求學經歷指出，早年台灣大學數量稀少，競爭激烈，因此學生素質普遍較高；然而，隨著高教普及，學生背景與能力自然多元，不能以同一標準全盤否定下一代。

他強調，台灣能在國際市場上立足，產品行銷全球，年輕世代的貢獻不可抹滅。「我們老一代的人也許曾經有過還不錯的學問，但是我們也必須承認，自己的學問很多都已經落伍了。」李家同坦言，自己過去所學的電子學與現今業界技術早已不同，強調科技日新月異，現代年輕人必須不斷吸收新知、與時俱進，這樣的適應力更值得肯定。

李家同表示，他近期詢問幾位學生畢業後的工作內容，發現多數人都是靠自己後天習得的專業技能，顯示台灣年輕人具備強大的自學能力與適應力。他強調，時代已變，火炬已交到下一代手中，「我們老人之所以能夠安享天年，乃是因為年輕人在打拚。他們面臨嚴峻的挑戰，還要應付嚴重的壓力，我們應該鼓勵他們。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法