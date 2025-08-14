恆春短時暴雨釀災 里長怒批龍鑾潭久未疏濬

鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。（葉啟俊提供）

2025/08/14 16:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕楊柳颱風13日快閃南台灣，午後為恆春半島帶來驚人降雨，恆春鎮瞬間雨量破百，短時間內大量雨水無處宣洩，導致環城北路、南灣海邊及鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。南灣里長葉啟俊痛批，龍鑾潭久未疏濬，幾乎喪失滯洪功能，是周邊淹水的罪魁禍首。

葉啟俊直指，龍鑾潭久未疏濬，幾乎喪失滯洪功能，暴雨前雖緊急排水調節，但排水道與東門溪主線道「塞車」，大水回堵，致鼻仔頭部落及恆春工商周邊嚴重淹水。龍鑾潭作為墾丁國家公園內重要濕地與水庫，滯洪功能攸關民生，官方長期忽視疏濬，令人失望，呼籲水利單位正視問題，盡速啟動工程。

請繼續往下閱讀...

這場暴雨讓恆春滯洪池面臨極端考驗，凸顯其在氣候變遷下的關鍵角色。屏東縣府水利處回應，南灣淹水主要因山區急流衝擊地方排水系統，與龍鑾潭調節無直接關聯，強調滯洪池已發揮功能，減緩災情。

但對於地方質疑龍鑾潭淤積嚴重，水利處表示將與農田水利署檢討改善方案。葉啟俊則反駁，龍鑾潭若維持正常滯洪能力，排水道不至於「塞車」，淹水範圍可望縮小，盼官方別再推卸責任，應加速疏濬，還居民安全生活環境。

鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。（葉啟俊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法