為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    恆春短時暴雨釀災 里長怒批龍鑾潭久未疏濬

    鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。（葉啟俊提供）

    鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。（葉啟俊提供）

    2025/08/14 16:41

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕楊柳颱風13日快閃南台灣，午後為恆春半島帶來驚人降雨，恆春鎮瞬間雨量破百，短時間內大量雨水無處宣洩，導致環城北路、南灣海邊及鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。南灣里長葉啟俊痛批，龍鑾潭久未疏濬，幾乎喪失滯洪功能，是周邊淹水的罪魁禍首。

    葉啟俊直指，龍鑾潭久未疏濬，幾乎喪失滯洪功能，暴雨前雖緊急排水調節，但排水道與東門溪主線道「塞車」，大水回堵，致鼻仔頭部落及恆春工商周邊嚴重淹水。龍鑾潭作為墾丁國家公園內重要濕地與水庫，滯洪功能攸關民生，官方長期忽視疏濬，令人失望，呼籲水利單位正視問題，盡速啟動工程。

    這場暴雨讓恆春滯洪池面臨極端考驗，凸顯其在氣候變遷下的關鍵角色。屏東縣府水利處回應，南灣淹水主要因山區急流衝擊地方排水系統，與龍鑾潭調節無直接關聯，強調滯洪池已發揮功能，減緩災情。

    但對於地方質疑龍鑾潭淤積嚴重，水利處表示將與農田水利署檢討改善方案。葉啟俊則反駁，龍鑾潭若維持正常滯洪能力，排水道不至於「塞車」，淹水範圍可望縮小，盼官方別再推卸責任，應加速疏濬，還居民安全生活環境。

    鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。（葉啟俊提供）

    鼻仔頭部落周邊水深逾腳踝。（葉啟俊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播