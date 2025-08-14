為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    楊柳颱風台東農產爭取救助免現勘 農民快拍照存證

    「楊柳」於昨（13日）午後1時自太麻里登陸，暴風圈橫掃台東各地，強風豪雨造成農損災情甚鉅。（縣府提供）

    「楊柳」於昨（13日）午後1時自太麻里登陸，暴風圈橫掃台東各地，強風豪雨造成農損災情甚鉅。（縣府提供）

    2025/08/14 16:48

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府表示，中度颱風「楊柳」於昨（13日）午後1時自太麻里登陸，暴風圈橫掃台東各地，強風豪雨造成農損災情甚鉅，縣長饒慶鈴與立委黃建賓、議長吳秀華、市長陳銘風、議員楊招信及農會總幹事會勘，積極向中央爭取全品項救助，其中釋迦、香蕉、文旦柚等作物則爭取「免現勘」，以縮短救助作業程序，協助農友儘速復耕。

    饒慶鈴表示，一早即已指派農業處邀集台東區農業改良場及農糧署東區分署等單位共同辦理實地勘查，發現釋迦、芭樂落果或折枝、香蕉倒伏，其他包括東海岸的文旦柚、臍橙也受創，災情非常嚴重，除指示農業處會勘人員針對災損情形進行現場確認與記錄，並儘速向中央爭取將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」，同時針對香蕉、文旦柚、釋迦、芭樂、酪梨等主要受災作物，向農業部申請免現勘，縮短救助作業程序，協助農友儘速辦理復耕。

    農業處指出，台東番荔枝（大目釋迦及鳳梨釋迦）種植面積近5000公頃，香蕉種植面積約418公頃，包含東河、卑南、台東市、鹿野及太麻里等幾個主要產區受強風影響受損嚴重，面對此次災害，農業處迅速啟動防災應變機制，請各鄉（鎮、市）公所儘速辦理田間巡查與回報災情速報，並提醒農友如有相關農損，可檢附身分證影本、存款簿、土地證明文件向土地所在地公所提出申請。

    農業處呼籲農友善用農業部開發「農產業天然災害現地照相」APP（教學網址：https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=3624），將田區遠、中、近受損情形拍照留存，做為後續申報與理賠的客觀佐證文件，縮短救助作業流程。農業處亦設置專線（089-327904）協助農民向公所辦理災害申請作業。

    台東縣府今前往勘災，表示向中央爭取將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」。（縣府提供）

    台東縣府今前往勘災，表示向中央爭取將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」。（縣府提供）

    縣府表示，針對香蕉、文旦柚、釋迦、芭樂、酪梨等主要受災作物向農業部申請免現勘，縮短救助作業程序，農民需及早應對相關手續。（縣府提供）

    縣府表示，針對香蕉、文旦柚、釋迦、芭樂、酪梨等主要受災作物向農業部申請免現勘，縮短救助作業程序，農民需及早應對相關手續。（縣府提供）

    熱門推播