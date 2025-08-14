為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗縣議員禹耀東批道路維修踢皮球 縣府承諾設單一窗口

    苗栗縣議員禹耀東（右）在縣議會臨時會中質疑質疑民眾反映道路維修，常不到主管機關，縣長鍾東錦隨即指示，縣府交通工務處成立道路管理維護單一窗口專責處理民眾陳情案。（記者張勳騰攝）

    2025/08/14 15:59

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會臨時會今（14）日三讀通過苗栗縣政府所提苗栗縣道路自治條例等5件提案，其中議員禹耀東質疑民眾反映道路維修，常推來推去不到主管機關，只好找議員協助，要求建立一個主管單位，他一度要求退回道路自治條例重新討論；經縣長鍾東錦允諾由苗栗縣政府交通工務處成立道路管理護單一窗口專責處理，該條例才過關。

    苗栗縣議會臨時會今天進入二、三讀會議程，獲通過的5件提案為苗栗縣定置漁業管理自治條例、苗栗縣民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契約自治條例、苗栗縣聚落建築史蹟文化景觀減徵地價稅及房屋稅自治條例、苗栗縣道路管理自治條例部分條文修正、以及苗栗縣行道樹栽植管理自治條例第六條條文修正。

    針對苗栗縣道路管理自治條例增訂「道路管理權責範圍包含縣、鄉道共線路段之規定」，縣議員禹耀東發言質疑，民眾反映道路毀損維修時，民代去會勘時，相關單位都推來推去，找不到權責單位，他要求建立單一窗口處理，一度要求該條例修正案重新討論。

    鍾東錦答詢指出，按照現行的法律規定，誰做的路就誰負責，合情合理，鄉鎮市公所也是一樣，他亦贊同成立道路管理的單一窗口，但是權責還是要畫分清楚，他認為預算也編在不同單位，若預算編在農業處，要交通工務處去做也不對，機關之間應該是互相幫忙，互相協調，但是責任一定釐清；他隨即指示交工處研議成立道路管理維護的單一窗口，專責處理民眾的陳情案。

